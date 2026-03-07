Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. marec 2026Meniny má Tomáš
< sekcia Zahraničie

Americká armáda zasiahla za týždeň konfliktu vyše 3000 cieľov v Iráne

.
Dym stúpa po útoku na Irán. Foto: TASR/AP

Deklarovaným cieľom armády USA je vyradiť z boja celé iránske námorné sily. Irán má okrem armádnych vojenských lodí aj flotilu svojich Revolučných gárd.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 7. marca (TASR) - Spojené štáty zasiahli počas prvého týždňa vojny v Iráne viac ako 3000 cieľov, oznámila v piatok americká armáda. Podľa zverejnených údajov dosiaľ zničila a poškodila tiež 43 iránskych vojenských lodí, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AFP.

K cieľom patrili veliteľské a kontrolné strediská, systémy protivzdušnej obrany, raketové základne, vojenské lode a ponorky, uviedlo regionálne Centrálne veliteľstvo USA (CENTCOM), ktoré má na starosti operácie amerických ozbrojených síl na Blízkom východe.

Deklarovaným cieľom armády USA je vyradiť z boja celé iránske námorné sily. Irán má okrem armádnych vojenských lodí aj flotilu svojich Revolučných gárd, ktorá v minulosti nasadzovala napríklad menšie rýchločlny, napísala DPA.

Spojené štáty a Izrael začali útoky proti Iránu v sobotu 28. februára. V prvý deň vojny zahynul aj iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí. Irán v reakcii na izraelsko-americké údery útočí na Izrael a arabské krajiny Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké základne. Do konfliktu sa zapojilo libanonské militantné hnutie Hizballáh, na ktorého útoky Izrael reaguje údermi v Libanone.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť