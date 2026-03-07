< sekcia Zahraničie
Americká armáda zasiahla za týždeň konfliktu vyše 3000 cieľov v Iráne
Deklarovaným cieľom armády USA je vyradiť z boja celé iránske námorné sily. Irán má okrem armádnych vojenských lodí aj flotilu svojich Revolučných gárd.
Autor TASR
Washington 7. marca (TASR) - Spojené štáty zasiahli počas prvého týždňa vojny v Iráne viac ako 3000 cieľov, oznámila v piatok americká armáda. Podľa zverejnených údajov dosiaľ zničila a poškodila tiež 43 iránskych vojenských lodí, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AFP.
K cieľom patrili veliteľské a kontrolné strediská, systémy protivzdušnej obrany, raketové základne, vojenské lode a ponorky, uviedlo regionálne Centrálne veliteľstvo USA (CENTCOM), ktoré má na starosti operácie amerických ozbrojených síl na Blízkom východe.
Deklarovaným cieľom armády USA je vyradiť z boja celé iránske námorné sily. Irán má okrem armádnych vojenských lodí aj flotilu svojich Revolučných gárd, ktorá v minulosti nasadzovala napríklad menšie rýchločlny, napísala DPA.
Spojené štáty a Izrael začali útoky proti Iránu v sobotu 28. februára. V prvý deň vojny zahynul aj iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí. Irán v reakcii na izraelsko-americké údery útočí na Izrael a arabské krajiny Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké základne. Do konfliktu sa zapojilo libanonské militantné hnutie Hizballáh, na ktorého útoky Izrael reaguje údermi v Libanone.
