Americká armáda zničila v Jemene desať dronov a stanicu húsíov

Washington 1. februára (TASR) — Americké sily vo štvrtok oznámili, že nad Adenským zálivom zostrelili tri iránske bezpilotné lietadlá a v Jemene v oblasti kontrolovanej húsíjskými povstalcami zničili pozemnú riadiacu stanicu a desať dronov pripravených na vypustenie. Na platforme X o tom podľa agentúry AFP informovalo Centrálne velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM).



Iránske drony zostrelil americký torpédoborec USS Carney v stredu večer o 21.10 h miestneho času, keďže sa dostali do jeho blízkosti. Americká armáda nekonkretizovala, či išlo o útočné alebo prieskumné drony.



Pozemná stanica a drony pripravené na vypustenie boli podľa CENTCOM-u klasifikované ako "bezprostredná hrozba pre obchodné lode a lode amerického námorníctva v regióne".



Torpédoborec USS Carney predtým zostrelil protilodnú balistickú raketu, ktorú húsíovia odpálili smerom k Adenskému zálivu.



Húsíovia podporovaní Iránom začali od vlaňajšieho novembra ohrozovať medzinárodnú lodnú dopravu v oblasti Červeného mora, kde raketami a dronmi útočia na komerčné plavidlá majúce väzby na Izrael.



Eskalácia napätia v oblasti súvisí s vojnou medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Húsíovia deklarovali svoju podporu Hamasu a vyhlásili, že budú útočiť na lode, ktoré smerujú do izraelských vôd a prístavov. V reakcii na to Spojené štáty a Británia uskutočnili niekoľko vĺn náletov na pozície húsíov v Jemene.