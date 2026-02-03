< sekcia Zahraničie
Americká chargée d'affaires predstavila trojfázový plán pre Venezuelu
Autor TASR
Caracas 3. februára (TASR) - Washington plánuje vytvoriť „prosperujúcu a demokratickú“ Venezuelu, povedala v utorok v Caracase americká chargée d'affaires pre záležitosti Venezuely Laura Doguová. Stalo sa tak presne mesiac po tom, ako americké špeciálne jednotky zajali a odviezli z krajiny venezuelského prezidenta Nicolása Madura. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Doguová informovala o trojfázovom pláne pre krízou zasiahnutú juhoamerickú krajinu, ktorý zahŕňa obnovenie bezpečnosti, ekonomické oživenie a „prechod k priateľskej, stabilnej, prosperujúcej a demokratickej Venezuele“.
„Je to historický moment pre obe krajiny,“ uviedla Doguová, bývalá veľvyslankyňa Spojených štátov v Hondurase a Nikarague.
USA prerušili diplomatické vzťahy s Venezuelou v reakcii na sporné prezidentské voľby v roku 2019, za víťaza ktorých sa vyhlásil Maduro. Záležitosti Venezuely odvtedy riadil chargé d'affaires na ambasáde USA v susednej Kolumbii.
Doguová pricestovala do Venezuely v sobotu a v pondelok sa stretla s dočasnou prezidentkou Delcy Rodríguezovou.
Spojené štáty počas vojenskej operácie začiatkom januára zadržali venezuelského prezidenta a previezli ho z Caracasu pred súd do New Yorku. Americký prezident Donald Trump uviedol, že chce oživiť ropný priemysel krajiny a získať z neho veľký profit pre USA aj venezuelský ľud.
Dočasnou hlavou štátu sa stala viceprezidentka Delcy Rodríguezová. Dočasná prezidentka v pondelok zároveň vymenovala bývalého ministra zahraničných vecí Félixa Plasenciu za vedúceho diplomatickej misie v USA.
