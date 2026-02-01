Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Americká chargée d'affaires pricestovala do Caracasu

Autor TASR
Caracas 1. februára (TASR) - Americká chargée d'affaires pre záležitosti Venezuely Laura Doguová v sobotu pricestovala do Caracasu, kde sa stretla s tamojším ministrom zahraničných vecí Yvánom Gilom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Gil v príspevku na Telegrame napísal, že návšteva Doguovej je zameraná na „vypracovanie plánu pre záležitosti bilaterálneho záujmu“ a „vyriešenie existujúcich rozdielov prostredníctvom diplomatického dialógu a na základe vzájomného porozumenia a medzinárodného práva“.

Doguová, bývalá veľvyslankyňa Spojených štátov v Hondurase a Nikarague, na sociálnej sieti X napísala, že dorazila do Venezuely a jej tím je „pripravený pracovať“.

Spojené štáty počas vojenskej operácie začiatkom januára zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a previezli ho z Caracasu pred súd do New Yorku. Dočasnou hlavou štátu sa stala jeho viceprezidentka Delcy Rodríguezová.

USA prerušili diplomatické vzťahy s Venezuelou v reakcii na sporné prezidentské voľby v roku 2019, za víťaza ktorých sa vyhlásil Maduro. Americké veľvyslanectvo v Caracase bolo uzavreté.

Záležitosti Venezuely odvtedy riadi chargé d'affaires na ambasáde USA v susednej Kolumbii. V tejto funkcii od minulého roka pôsobil John McNamara, ktorý spolu s ďalšími americkými diplomatmi vycestoval do Caracasu krátko po zadržaní Madura s cieľom posúdiť možné postupné obnovenie činnosti na veľvyslanectve.
