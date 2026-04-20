Americká delegácia údajne ešte do Pakistanu neodcestovala
Washington 20. apríla (TASR) - Americká delegácia plánuje odcestovať na mierové rozhovory s Iránom v pakistanskom Islamabade „čoskoro“, uviedli v pondelok zdroje oboznámené so záležitosťou pre agentúry DPA a AFP. Prezident USA Donald Trump predtým povedal, že americký vyjednávací tím je už na ceste. Podľa denníka New York Times a televízie CNN sa však aktuálne očakáva, že delegácia pod vedením viceprezidenta J. D. Vancea vyrazí v utorok, informuje TASR.
Teherán s účasťou na druhom kole rokovaní zatiaľ oficiálne nesúhlasil. Vysokopostavený iránsky predstaviteľ pre agentúru Reuters povedal, že účasť zvažuje, no konečné rozhodnutie ešte nepadlo.
Trump v telefonickom rozhovore pre denník New York Post v pondelok povedal, že Vance a osobitní vyslanci USA Steve Witkoff a Jared Kushner by mali do Islamabadu doraziť o niekoľko hodín, večer pakistanského času. Dodal, že by bol ochotný stretnúť sa s iránskymi lídrami, ak sa dosiahne pokrok.
Zdroj agentúry Reuters však následne uviedol, že Vance je stále v Spojených štátoch. Nebolo jasné, či ďalší členovia americkej delegácie v tom čase smerovali do Islamabadu.
Trump cez víkend povedal, že vyšle delegáciu na ďalšie rokovania v Pakistane pred tým, ako v stredu vyprší dvojtýždňové prímerie dohodnuté medzi Iránom a USA. Prvé kolo rozhovorov sa skončilo 12. apríla bez výsledkov a obe strany sa odvtedy obviňujú z porušenia prímeria.
Šéf Bieleho domu v pondelok pre agentúru Bloomberg News povedal, že je „veľmi nepravdepodobné“, že by prímerie predĺžil. Pre stanicu PBS News uviedol, že ak sa prímerie skončí bez mierovej dohody, „potom začne vybuchovať veľa bômb“.
Napriek neistote okolo nových rozhovorov už v Islamabade posilnili bezpečnostné opatrenia. Pakistan tiež zintenzívnil úsilie o návrat USA a Iránu k rokovaciemu stolu. Veliteľ pakistanských pozemných síl Ásim Munír, ktorý sa podieľa na sprostredkovaní, hovoril s Trumpom a minister zahraničných vecí Išhák Dár telefonoval s iránskym rezortným kolegom. Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf medzitým viedol 45-minútový rozhovor s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom, uviedli bezpečnostné zdroje pre DPA.
Munír hovoril s Trumpom najmenej krikrát za posledných 36 hodín, tvrdia zdroje. Poľný maršal podľa nich prezidentovi USA povedal, že Iránci podmieňujú účasť na rokovaniach zrušením americkej námornej blokády.
