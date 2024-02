Americká diplomacia označila parlamentné voľby v Bielorusku za falošné

Washington 26. februára (TASR) - Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller označil nedeľňajšie parlamentné voľby v Bielorusku za "falošné". Súčasne deklaroval, že Spojené štáty podporujú demokratické snahy bieloruského ľudu.



"Nie je možné uskutočniť slobodné a spravodlivé voľby v atmosfére strachu a s viac ako 1400 politickými väzňami," napísal Miller v statuse zverejnenom v nedeľu na sociálnej sieti X.



Voľby sa v Bielorusku konali v nedeľu. Kandidovať v nich mohli len štyri strany, z ktorých všetky podporujú režim Západom neuznaného prezidenta Alexandra Lukašenka: Biela Rus, Komunistická strana Bieloruska (KPB), Republikánska strana práce a spravodlivosti (RPTS) a Liberálnodemokratická strana Bieloruska (LDPB).



Na hlasovacích lístkoch neboli žiadni opoziční kandidáti a približne desiatke politických strán, ktoré sa chceli uchádzať o priazeň voličov, vlani volebná komisia zamietla registráciu.



Líderka exilovej opozície Sviatlana Cichanovská vyzvala bieloruských voličov, aby voľby bojkotovali a označila ich za "nezmyselnú frašku".



Nezávislých pozorovateľov na voľby do Bieloruska tamojšie úrady nepozvali.



Lukašenko v nedeľu po odovzdaní hlasu vo voľbách oznámil svoj zámer uchádzať sa o svoje siedme funkčné obdobie v prezidentských voľbách, ktoré by sa v Bielorusku mali konať v roku 2025.



Lukašenko je pri moci od roku 1994. V roku 2020 si ju upevnil zmanipulovanými voľbami a násilným zásahom proti opozícii, ktorá proti tomu protestovala v uliciach.



V Bielorusku sú už roky potlačené slobodné médiá i občianska spoločnosť. Bieloruská organizácia pre ľudské práva Viasna uviedla, že v krajine je zadržiavaných približne 1430 politických väzňov, z ktorých mnohí sú vo väzbe vystavení bitiu a mučeniu.



Podľa bieloruského politológa Arcioma Šrajbmana z inštitútu Carnegie Russia Eurasia Center parlamentné voľby sú pre bieloruské vedenie príležitosťou vykonať "systémový test po masívnych protestoch a vážnom šoku z posledných prezidentských volieb a zistiť, či to funguje". Bieloruský parlament bude podľa neho "sterilný", keďže opozícia a všetky alternatívne hlasy boli eliminované.