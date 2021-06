Americká mäsospracovateľská filiálka sa stala terčom útoku hekerov

Washington 1. júna (TASR) - Americká spoločnosť JBS USA, dcérska firma najväčšieho spracovateľa mäsa na svete, v pondelok oznámila, že ju napadli hekeri. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že sa stala "terčom organizovaného kybernetického útoku, ktorý zasiahol niektoré servery podporujúce jej severoamerické a austrálske IT systémy". K narušeniu bezpečnosti došlo v nedeľu.



Firma uviedla, že v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by v dôsledku tejto situácie došlo k zneužitiu akýchkoľvek údajov o zákazníkoch, dodávateľoch alebo zamestnancoch.



Mäsospracovateľský podnik JBS so sídlom v Brazílii pôsobí v Spojených štátoch, Austrálii, Kanade, Európe, Mexiku, na Novom Zélande a v Británii.



Na začiatku mája sa terčom hackerského útoku stala americká spoločnosť Colonial Pipeline, ktorá sieťou potrubí prepravuje ropné produkty z Texasu na východné pobrežie USA. Hekeri tak paralyzovali ropovod a dodávky ropných produktov.