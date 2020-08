Americká firma úspešne testovala na zvieratách liečbu COVID-19

Washington 4. augusta (TASR) - Americká farmaceutická spoločnosť Regeneron Pharmaceuticals v pondelok oznámila, že kombinácia protilátok, ktorú vyvinula, účinne pôsobí na prevenciu aj liečbu choroby COVID-19. Spoločnosť uviedla, že protilátky úspešne otestovala u makakov a škrečkov, informovala agentúra Reuters.



Spoločnosť v doteraz nerecenzovanej štúdii uvádza, že kombinácia dvoch monoklonálnych protilátok dokázala "takmer úplne zabrániť vzniku vírusovej infekcie".



Firma Regeneron tiež uviedla, že podľa druhej štúdie, kde dostali zvieratá omnoho vyššiu dávku vírusu, dokázala zmes nákazu minimalizovať. Profylaktický účinok bol výrazne nižší pri menšej dávke lieku. Spoločnosť ďalej uviedla, že prípravok mal pri testoch na zvieratách prinajmenšom tak dobré účinky, ako sa ukázali pri testoch pripravovaných vakcín.



Podľa spoločnosti sa nakazené zvieratá, ktoré boli liečené protilátkami, uzdravili skôr ako tie, ktorým bolo podané placebo. Zvieratá po liečbe nevykazovali známky zvýšenej prítomnosti vírusu v tele a ich stav sa nezhoršil, čo spoločnosť považuje za dôležitý signál, že protilátky by nemali zhoršiť príznaky ani u ľudí.



Pokusy sa uskutočnili na 36 makakoch a 50 škrečkoch. Dobré výsledky u zvierat však nezaručujú úspech pri liečbe ochorenia u ľudí, pripomenula agentúra Reuters. Regeneron medzitým pokročil v klinických skúškach na ľuďoch.



Americká vláda so spoločnosťou podpísala zmluvu na vývoj prípravku v hodnote 450 miliónov dolárov.



Monoklonálne protilátky patria medzi najpoužívanejšie biotechnologické lieky. Podobné látky testujú aj iní výrobcovia liekov, ako Eli Lilly and Co a ďalší. Účinné lieky a vakcíny sa považujú za nevyhnutné na zastavenie pandémie nového koronavírusu, ktorá si vyžiadala už viac ako 690.000 životov na celom svete.