Americká flotila zadržala v Ománskom zálive materiál na výbušniny

Dubaj 15. novembra (TASR) - Piata flotila amerických námorných síl v utorok uviedla, že zadržala v Ománskom zálive rybársku loď smerujúcu z Iránu, ktorá pašovala "obrovské" množstvo materiálu na výrobu výbušnín. Loď bola zadržaná na trase, ktorá sa používa na prepravu zbraní pre jemenské hnutie šiitských húsíov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Americká armáda zhabala na lodi vyše 70 ton chloristanu amónneho (NH4ClO4), ktorý je bežne používaný na výrobu paliva do rakiet, raketových striel a výbušnín. Na palube lode sa okrem toho nachádzalo aj 100 ton močoviny, ktorá sa používa nielen ako hnojivo v poľnohospodárstve, ale aj na výrobu výbušnín, uvádza Piata flotila vo vyhlásení.



"Bolo to obrovské množstvo materiálu na výbušniny, ktoré by v závislosti od veľkosti stačilo na výrobu paliva pre vyše desiatku balistických striel so stredným doletom," uviedol viceadmirál Brad Cooper, ktorý je veliteľom Ústredného velenia amerických námorných síl (NAVCENT), Piatej flotily i Spojených námorných síl (CMF).



Vojenská koalícia vedene Saudskou Arábiou bojuje už od roku 2015 v Jemene proti húsíom podporovaným Iránom a opakovane obviňuje Irán z toho, že hnutiu húsíov dodáva zbrane. Teherán však tieto obvinenia popiera.



"Tento protizákonný presun smrtonosných prostriedkov z Iránu nebude nepovšimnutý. Je to nezodpovedné a nebezpečná a vedie to k násiliu a nestabilite v celom regióne Blízkeho východu," dodal Cooper.



Na palube zadržaného plavidla boli aj štyria členovia posádky pochádzajúci z Jemenu; ihneď ich odovzdali jemenskej pobrežnej stráži. Americká armáda zadržanú loď v nedeľu v Ománskom zálive potopila, pretože bolo nebezpečné sa s ňou plaviť cez námorné trasy určené pre komerčnú lodnú dopravu, uvádza americké námorníctvo.



Vlani v decembri zadržala Piata flotila námorných síl USA na rybárskej lode aj dodávku útočných pušiek a munície. Aj v tomto prípade sa predpokladalo, že išlo o loď smerujúcu z Iránu a nesúcu zásoby pre húsíov.