Americká herečka Mia Farrowová má 80 rokov

Na snímke vpravo americká herečka Mia Farrowová a jej syn Ronan. Foto: TASR AP

Los Angeles 8. februára (TASR) - Predstavila sa v hlavnej úlohe kultového filmu Rosemary má dieťatko pod taktovkou Romana Polanského, i vo viacerých snímkach svojho bývalého partnera Woodyho Allena. Takmer všetky v rôznych kategóriách získali oscarové nominácie. Americká herečka Mia Farrowová bude mať 9. februára 80 rokov.Maria de Lourdes Villiers "Mia" Farrowová sa narodila 9. februára 1945 v Los Angeles a vyrastala v Beverly Hills so svojimi šiestimi súrodencami. Jej mladšou sestrou je spisovateľka Prudence Farrowová. Jej rodičmi boli filmový režisér John Farrow a írska herečka Maureen O'Sullivanová, takže nebolo prekvapením, keď začala kariéru v tejto sfére. Prvýkrát na seba upozornila úlohou v telenovele "Peyton Place" a mediálnu pozornosť získala i následným krátkym manželstvom so spevákom Frankom Sinatrom.Za úlohu vo vojnovej dráme "Pušky v Batasi" (1964) dostala Zlatý glóbus. Za úlohu vo filme Rosemary má dieťatko (1968) bola nominovaná na cenu BAFTA a Zlatý glóbus v kategórii najlepší ženský herecký výkon. V priebehu 70. rokov si zahrala vo viacerých známych filmoch: Follow Me! (1972), Veľký Gatsby (1974) a Smrť na Níle (1978). V roku 2006 sa objavila v remake filmu Prichádza Satan! (1976). Film sa nakrúcal napríklad v Česku - na zámku Lednice či na hrade Zbiroh.V roku 1995 sa zúčastnila na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch, navštívila aj Prahu a stretla sa s bývalým českým prezidentom Václavom Havlom. Je považovaná tiež za špičkovú divadelnú herečku. V 70. rokoch dostala ponuku z Londýna, kde sa stala prvou americkou herečkou v Royal Shakespeare Company.Medzi jej ďalšie slávne filmy patria Slepá hrôza (1971), Hana a jej sestry (1986) či Tiene a hmla (1991), ale v uplynulých rokoch viac pozornosti pútal Farrowovej súkromný život a charitatívna činnosť. Angažuje sa v humanitárnych aktivitách v Dárfúre, Čade a Stredoafrickej republike. V roku 2008 ju časopis Time zaradil medzi najvplyvnejších ľudí na svete.Výrazným bodom vo Farrowovej umeleckej kariére i osobnom živote znamenalo stretnutie s komikom, hercom a filmovým tvorcom Woodym Allenom. V jeho nostalgických komédiách a komorných drámach stvárnila plejádu hrdiniek najrôznejších charakterov. Výrazné ženské postavy si zahrala vo filmoch Sex noci svätojánskej (1982), Purpurová ruža z Káhiry (1985), Alica (1990) alebo Manželia a manželky (1997).Prvým herečkiným manželom bol v rokoch 1966-1968 spomínaný legendárny spevák Frank Sinatra, po rozvode s ním sa v roku 1970 zosobášila s dirigentom a hudobným skladateľom André Previnom. Aj toto manželstvo sa skončilo rozvodom (1979) a Farrowová potom žila s Woodym Allenom (1982-1992). Okrem štyroch vlastných potomkov vychovávala i desať ďalších detí, ktoré si adoptovala.Pár sa rozišiel po tom, ako Farrowová zistila, že Allen a jej adoptívna dcéra Soon-Yi kórejského pôvodu majú romantický vzťah. Allen a Farrowová sú úplne odcudzení od svadby Allena a Soon-Yi v roku 1997.