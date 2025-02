TRAGICKÁ SPRÁVA: Vo veku 39 rokov zomrela obľúbená herečka

New York 26. februára (TASR) - Americkú herečku Michelle Trachtenbergovú v stredu našla newyorská polícia (NYPD) mŕtvu v jej dome. Mala 39 rokov, píše TASR podľa správ agentúry AP a denníka The New York Post.



NYPD v reakcii na volanie na tiesňovú linku 911 prišla do rezidenčného domu na Manhattane v stredu okolo 8.00 h miestneho času (14.00 h SEČ). Žena bola v bezvedomí a bez reakcie a záchranári ju neskôr vyhlásili za mŕtvu. Podľa NYPD neexistuje podozrenie na cudzie zavinenie a príčina smrti je predmetom vyšetrovania.



The New York Post informoval, že herečku známu predovšetkým zo seriálov "Buffy, premožiteľka upírov" a "Gossip Girl" našla jej matka. Podľa zdrojov denníka Trachtenbergová nedávno absolvovala transplantáciu pečene.



Zástupcovia zosnulej herečky na žiadosť o komentár pre AP bezprostredne nereagovali.