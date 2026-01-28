< sekcia Zahraničie
Americká herečka Sharon Stoneová sa zúčastní na opernom bále vo Viedni
Stoneová pred plesom plánuje usporiadať tlačovú konferenciu a autogramiádu.
Autor TASR
Viedeň 28. januára (TASR) - Popredná hollywoodska herečka Sharon Stoneová, známa svojimi majstrovskými výkonmi v úlohách silných žien vo filmoch ako Základný inštinkt (1992) a Kasíno (1995), sa zúčastní na tohtoročnom Viedenskom opernom plese. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy tlačovej agentúry DPA.
Na slávnostnom galavečeri, ktorý sa uskutoční 12. februára, bude podujatie zdobiť červený koberec poskytnutý podnikateľom v oblasti rakúskeho cukrovinárskeho priemyslu Karlom Guschlbauerom, známym ako „kráľ smotanových roliek“.
„Operný ples je svetoznáma udalosť a operný dom je magické miesto. Veľmi sa teším, že sa budem môcť ponoriť do tohto sveta,“ uviedla 67-ročná Stoneová vo vyhlásení.
Guschlbauerovo pozvanie je strategický krok, ktorý má vyplniť prázdne miesto po smrti Richarda Lugnera v roku 2024. Herečka vyjadrila svoje očakávania v súvislosti s touto tradičnou udalosťou, ktorá je korunovačným klenotom rakúskeho spoločenského kalendára a priláka približne 5000 účastníkov.
Po desaťročia bol Lugner - osobnosť viedenského spoločenského života - známy tým, že pozýval na ples vo Viedni prominentné americké celebrity, od Kim Kardashianovej po Jane Fondovú, čo často vyvolávalo značný mediálny rozruch.
Stoneová pred plesom plánuje usporiadať tlačovú konferenciu a autogramiádu - 10. februára v sídle spoločnosti Guschlbauer v meste Sankt Willibald v spolkovej krajine Horné Rakúsko.
„Jej charizma, elegancia a spoločenské angažovanie sa perfektne hodia k našej značke a nášmu chápaniu kulinárskej kultúry,“ uviedol Guschlbauer vo vyhlásení.
Guschlbauer prevádzkuje sieť pekární s rovnakým názvom, ktorá sa špecializuje na pečivo a tradičné rakúske kaviarenské koláče. Sieť je zrejme najviac známa svojimi špirálami z lístkového cesta, ktoré sú bohato naplnené krémom a posypané práškovým cukrom.
