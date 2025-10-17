< sekcia Zahraničie
Americká hitparáda: Kto ovládol rádiá v 2. polovici minulého storočia?
Spevák Neil Sedaka s piesňou Bad Blood viedol rebríček 17. októbra 1975.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - V Spojených štátoch viedla singlový rebríček 17. apríla 1965 skupina Beatles so skladbou Yesterday. Na singli vyšla v roku 1965 iba v Spojených štátoch, na B strane bola pieseň Act Naturally. V Británii bola iba na albume Help z augusta 1965. Singlová verzia vyšla v Anglicku až v marci 1976.
Spevák Neil Sedaka s piesňou Bad Blood viedol rebríček 17. októbra 1975. Rodák z Brooklynu už na strednej škole začal so spolužiakom Howardom Greenfieldom skladať piesne. Tie najprv ponúkali iným spevákom, so skladbou Stupid Cupid bola veľmi úspešná Connie Francis, potom sa Neil rozhodol aj pre spievanie. V decembri 1958 mal v hitparáde prvú skladbu The Diary. V roku 1959 vydal prvú LP platňu Rock with Sedaka. Úspešnými pre neho boli hlavne 60. aj 70. roky. V TOP 40 hitparáde mal celkovo 21 skladieb. Jeho najväčším hitom v 60. rokoch bola skladba Breaking Up Is Hard to Do, ktorá v auguste 1962 bola na prvom mieste amerického rebríčka. V 70. rokoch mal úspešné skladby Laughter in the Rain, ktorá bola prvá vo februári 1975, a Bad Blood, prvá v októbri 1975.
Desať rokov nato viedla americký rebríček nórska skupina a-ha so skladbou Take On Me. V roku 1982 ju v Osle založil Morten Harket. V októbri 1985 mali v anglickom rebríčku prvý hit, pieseň Take On Me. Mesiac nato vychádza v Anglicku debutový album Hunting High and Low. V anglickej singlovej TOP 40 hitparáde mali 18 skladieb, najúspešnejšou z nich bola The Sun Always Shines on T.V., ktorá sa vo februári 1986 dostala na prvé miesto. Vydali 11 albumov, jedenásty True North vyšiel v októbri 2022.
Mariah Carey s piesňou Fantasy viedla rebríček 17. októbra 1995. Na čele bola úctyhodných osem týždňov. V júni 1990 vydala debutový album s eponymným názvom Mariah Carey. Hneď ten prvý bol úspešný a v rebríčku sa dostal na prvé miesto. V auguste 1990 viedla prvýkrát singlovú hitparádu so skladbou Vision of Love. Získala za ňu cenu Grammy. Odvtedy sa zaradila medzi najlepšie americké speváčky. V americkom TOP 40 rebríčku mala doposiaľ 34 skladieb, 26 z nich sa dostalo do prvej desiatky a 18 z nich na prvé miesto. Vydala 16 štúdiových albumov, najnovší Here for It All vyšiel v septembri 2025. Šesť z nich sa dostalo až na prvé miesto rebríčka albumov.
