Americká hviezda Lenny Kravitz oslavuje 60. narodeniny

Bratislava 25. mája (TASR) - Americký spevák, skladateľ, multiinštrumentalista aj herec Lenny Kravitz bude mať v nedeľu 26. mája 60 rokov. V začiatkoch umeleckej dráhy mu vydavateľstvá hovorili, že jeho hudba nie je dosť čierna ani dosť biela. Takže prvé demo nahrávky prezentoval pod menom Romeo Blue. Meno Lenny Kravitz začal používať v závere 80. rokov.



Leonard Albert Kravitz sa narodil 26. mája 1964 v New Yorku. Jeho rodičmi boli producent spravodajstva Seymour Sy Kravitz a herečka Roxie Roker. Bol jedináčik a vyrastal na hudbe, ktorú počúvali jeho rodičia. Lennyho obľúbenými boli Jackson 5. Mal desať, keď sa rodičia presťahovali do Los Angeles. Už vedel hrať na bicích a gitare, v Los Angeles účinkoval v Kalifornskom chlapčenskom zbore, naučil sa hrať na klavíri a base. Na strednej škole boli jeho spolužiakmi Nicolas Cage či Slash. Jeho novými vzormi boli Stevie Wonder, Beatles, Rolling Stones aj Led Zeppelin či Pink Floyd.



Po viacerých muzikantských pokusoch vydal v septembri 1989 debutový album Let Love Blue. Dostal sa s ním iba na 61. miesto, druhý album Mama Said z apríla 1991 sa už vyšplhal na 39. pozíciu. V americkej hitparáde sa presadil prvýkrát na konci júna 1991 s pesničkou It Ain't Over Til It's Over.



V roku 1992 produkoval album speváčky Vanessy Paradis. Tretí album Are You Gonna Go My Way z marca 1993 bol na tom zatiaľ najlepšie, keď sa dostal na 12. miesto. V tej dobe sa o ňom klebetilo, že má pomer s Madonnou, keď pre ňu zložil pieseň Justify My Love, s ktorou sa dostala na prvú miesto singlového rebríčka. Lenny to však poprel.



V septembri 1995 vydáva štvrtý album Circus, s ktorým sa dostal do prvej desiatky a v máji 1998 piaty album s jednoduchým názvom 5. V októbri 2000 si trúfol na vydanie kompilácie Greatest Hits, ktorá obsadila druhé miesto. V roku 2003 založil spoločnosť Kravitz Design Inc. v New Yorku, ktorá sa zameriava na komerčné, rezidenčné a produktové kreatívne smerovanie a dizajn.



V roku 2011 Lennyho vo Francúzsku vymenovali za dôstojníka Ordre des Arts et des Lettres, čo je najvyššie kultúrne ocenenie. Vyskúšal si aj hereckú prácu, účinkoval vo viac ako desiatke filmov a televíznych seriálov. Najnovším je Shotgun Wedding, kde si zahral po boku Jennifer Lopez a Davida Duhamela.



Do konca roka 2023 mal na svojom konte jedenásť štúdiových albumov, jedenásty Raise Vibration vyšiel v septembri 2018. Predaj albumov prevýšil 40 miliónov kópií. Je držiteľom štyroch cien Grammy, jednu z nich získal za cover verziu skladby American Woman skupiny Guess Who.



Slovenským fanúšikom sa predstavil 24. júna 2008 na koncerte v bratislavskej Petržalke. Na Slovensko sa vrátil 5. júna 2018, vystúpil v bratislavskom Národnom tenisovom centre.



K jubilejným narodeninám si dal darček v podobe dvanásteho štúdiového albumu Blue Electric Light, ktorý vyšiel 24. mája.