Americká jadrová ponorka narazila do neidentifikovaného objektu

Washington 8. októbra (TASR) - Americká jadrová ponorka utrpela škody po náraze do neidentifikovaného objektu v indicko-tichomorskom regióne. Podľa agentúry AFP to oznámilo vo štvrtok americké námorníctvo.



Útočná ponorka na jadrový pohon USS Connecticut "narazila do objektu pri ponorení 2. októbra popoludní, keď pôsobila v medzinárodných vodách v indicko-tichomorskom regióne", uvádza sa vo vyhlásení námorníctva.



"Ponorka zostáva v bezpečnom a stabilnom stave. Jadrová pohonná jednotka a priestory USS Connecticut neboli ovplyvnené a zostávajú plne funkčné," uvádza sa v správe.



Podľa námorníctva si incident nevyžiadal život ohrozujúce zranenia posádky, ale webová stránka USNI News, špecializujúca sa na námorné spravodajstvo, uviedla, že asi desať námorníkov skončilo "so stredne ťažkými až ľahkými zraneniami".



Podľa USNI News ponorka pôsobila v Juhočínskom mori, kde sa americké námorníctvo snažilo spochybniť sporné teritoriálne nároky Číny na malé ostrovy, útesy a výbežky, a teraz mieri na americkú základňu Guam.