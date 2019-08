Americká kongresmanka pre represívne podmienky Izrael nenavštívi

Izraelský minister vnútra Arje Deri neskôr v reakcii na Tlaibovej rozhodnutie napísal, že jej žiadosť bola iba provokácia, ktorej cieľom bolo zaútočiť na Izrael.

Jeruzalem 16. augusta (TASR) - Americká demokratická kongresmanka palestínskeho pôvodu Rashida Tlaibová v piatok oznámila, že svojich príbuzných v Predjordánsku nakoniec nenavštívi, pretože podmienky kladené Izraelom sú pre ňu neprijateľné. Rozhodla sa tak napriek tomu, že Izrael jej návštevu z humanitárnych dôvodov povolil, uviedla agentúra AP.



"Rozhodla som sa, že návšteva mojej starej mamy za týchto represívnych podmienok je v rozpore so všetkým, v čo verím — v boj proti rasizmu, útlaku a nespravodlivosti," napísala Tlaibová na Twitteri. Jej stará mama nechce, aby sa nechala umlčať a zaobchádzalo sa s ňou ako so zločincom. "Zničilo by to časť môjho ja," konštatovala kongresmanka.



Izraelský minister vnútra Arje Deri povolil Tlaibovej uskutočniť "humanitárnu návštevu" jej 90-ročnej starej matky po tom, ako mu zaslala písomné záruky, že bude "rešpektovať podmienky uložené Izraelom" a nebude propagovať bojkot Izraela.



Deri neskôr v reakcii na Tlaibovej rozhodnutie napísal, že jej žiadosť bola iba "provokácia", ktorej cieľom bolo "zaútočiť" na Izrael. "Jej nenávisť voči Izraelu zrejme prevážila nad jej láskou k starej mame," uviedol minister.



Izrael však pritom ešte vo štvrtok oznámil, že členkám Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Tlaibovej a Ilhan Omarovej vstup na svoje územie nepovolí. Obe totiž vyjadrujú podporu Palestínčanmi vedenému medzinárodnému hnutiu s názvom Bojkot, odliv kapitálu a sankcie (BDS).