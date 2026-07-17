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Americká legenda Green Day ohlasuje soundtrack k filmu Nimrods
Tracklist soundtracku je postavený na 22 najobľúbenejších piesňach z bohatej histórie Green Day, ktoré dopĺňajú aj úplné exkluzivity.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Skupina Green Day oficiálne oznámila vydanie originálneho soundtracku k chystanému celovečernému filmu Nimrods. Rozsiahly album obsahujúci celkovo 30 skladieb dorazí na pulty obchodov a streamovacie platformy 31. júla. Oznámenie celého projektu sprevádza vydanie nového videosinglu I'm Never Gonna R.I.P. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Tracklist soundtracku je postavený na 22 najobľúbenejších piesňach z bohatej histórie Green Day, ktoré dopĺňajú aj úplné exkluzivity. Medzi ne patrí práve nový štúdiový singel I'm Never Gonna R.I.P. a tiež štyri doposiaľ nevydané živé nahrávky zaznamenané počas divokého koncertu kapely v kultovom klube Palladium v Los Angeles, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v samotnom filme.
Popri Green Day dostali priestor aj interpreti ako The Paradox, Ultra Q alebo Mckenna Grace. Významnú úlohu na albume majú aj štyri skladby od formácie Analog Dogs, čo je fiktívna skupina, okolo ktorej sa točí celý filmový príbeh.
Film Nimrods, ktorý režíroval Lee Kirk, sa objaví v kinách 14. augusta. Vznikal v úzkej spolupráci s členmi Green Day. Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt a Tré Cool pri filme figurujú priamo v pozícii producentov, pričom výkonnú produkciu zastrešili spoločnosti Live Nation Studios a Jonathan Daniel.
Príbeh je klasickou coming-of-age komédiou o troch kamarátoch (v hlavných rolách Mason Thames, Kylr Coffman a Ryan Foust), ktorí sa vydajú na divokú a dobrodružnú cestu naprieč Amerikou do Los Angeles. Žijú totiž v omyle, že ich vlastná amatérska kapela má na Silvestra predskakovať práve legendárnym Green Day. Celá táto bláznivá roadtripová jazda je voľne inšpirovaná skutočnými zážitkami z mladosti členov Green Day z obdobia, keď sami žili a cestovali v polorozpadnutej koncertnej dodávke. V príbehu s hviezdnym obsadením sa ďalej objavia Jenna Fischer, Angela Kinsey, Fred Armisen, Bobby Lee alebo Sean Gunn.
Skupina Green Day vznikla v roku 1986 v kalifornskom Berkeley a postupom času sa vypracovala na jednu z najpredávanejších skupín všetkých čias. Na konte majú vyše 75 miliónov predaných albumov po celom svete a viac ako 20 miliárd kumulatívnych streamov. Päťnásobní držitelia cien Grammy a členovia Rock and Roll Hall of Fame sa do mainstreamového povedomia zapísali v roku 1994 diamantovým albumom Dookie, na ktorý v roku 2004 nadviazali fenomenálnou rockovou operou American Idiot.
Tracklist soundtracku je postavený na 22 najobľúbenejších piesňach z bohatej histórie Green Day, ktoré dopĺňajú aj úplné exkluzivity. Medzi ne patrí práve nový štúdiový singel I'm Never Gonna R.I.P. a tiež štyri doposiaľ nevydané živé nahrávky zaznamenané počas divokého koncertu kapely v kultovom klube Palladium v Los Angeles, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v samotnom filme.
Popri Green Day dostali priestor aj interpreti ako The Paradox, Ultra Q alebo Mckenna Grace. Významnú úlohu na albume majú aj štyri skladby od formácie Analog Dogs, čo je fiktívna skupina, okolo ktorej sa točí celý filmový príbeh.
Film Nimrods, ktorý režíroval Lee Kirk, sa objaví v kinách 14. augusta. Vznikal v úzkej spolupráci s členmi Green Day. Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt a Tré Cool pri filme figurujú priamo v pozícii producentov, pričom výkonnú produkciu zastrešili spoločnosti Live Nation Studios a Jonathan Daniel.
Príbeh je klasickou coming-of-age komédiou o troch kamarátoch (v hlavných rolách Mason Thames, Kylr Coffman a Ryan Foust), ktorí sa vydajú na divokú a dobrodružnú cestu naprieč Amerikou do Los Angeles. Žijú totiž v omyle, že ich vlastná amatérska kapela má na Silvestra predskakovať práve legendárnym Green Day. Celá táto bláznivá roadtripová jazda je voľne inšpirovaná skutočnými zážitkami z mladosti členov Green Day z obdobia, keď sami žili a cestovali v polorozpadnutej koncertnej dodávke. V príbehu s hviezdnym obsadením sa ďalej objavia Jenna Fischer, Angela Kinsey, Fred Armisen, Bobby Lee alebo Sean Gunn.
Skupina Green Day vznikla v roku 1986 v kalifornskom Berkeley a postupom času sa vypracovala na jednu z najpredávanejších skupín všetkých čias. Na konte majú vyše 75 miliónov predaných albumov po celom svete a viac ako 20 miliárd kumulatívnych streamov. Päťnásobní držitelia cien Grammy a členovia Rock and Roll Hall of Fame sa do mainstreamového povedomia zapísali v roku 1994 diamantovým albumom Dookie, na ktorý v roku 2004 nadviazali fenomenálnou rockovou operou American Idiot.