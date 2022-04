Americká lietadlová loď operuje na cvičení pri Kórejskom polostrove

Washington/Soul 12. apríla (TASR) - Úderná skupina americkej lietadlovej lode USS Abraham Lincoln sa zúčastňuje na vojenských cvičeniach spolu s japonskými silami vo vodách pri Kórejskom polostrove. Uviedol to nemenovaný predstaviteľ amerického rezortu obrany. V utorok o tom informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Japonsko-americké cvičenie sa koná v čase rastúceho napätia okolo severokórejských raketových testov. Americkí predstavitelia sa obávajú, že Severná Kórea by mohla v najbližších dňoch vykonať podzemný jadrový test, uviedli juhokórejské médiá.



Úderná skupina americkej lietadlovej lode sa vo vodách medzi Južnou Kóreou a Japonskom nachádza prvýkrát od roku 2017. Vtedy tri americké lietadlové lode – USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt a USS Nimitz – v blízkosti Kórejského polostrova demonštrovali silu voči Severnej Kórei, ktorá v tom čase vykonávala raketové a jadrové skúšky.



Lietadlová loď USS Abraham Lincoln by mala v Japonskom mori operovať tri až päť dní, informovala juhokórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na nemenovaný zdroj. Hovorca amerických síl v Kórei (USFK) odmietol poskytnúť bližšie informácie k plánovaným alebo prebiehajúcim cvičeniam.



Juhokórejské ministerstvo obrany uviedlo, že v medzinárodných vodách eviduje americkú lietadlovú loď, ale správu o japonsko-amerických cvičeniach nekomentovalo.



Poradcovia novozvoleného juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola počas minulotýždňovej návštevy Washingtonu požiadali Spojené štáty o premiestnenie amerických lietadlových lodí, strategických bombardérov a ponoriek ku Kórejskému polostrovu, informuje Reuters.



Severná Kórea v minulosti kritizovala americké vojenské cvičenia v regióne za zvyšovanie napätia.