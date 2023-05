Americká lietadlová loď priplávala do Osla na cvičenie NATO

Oslo 25. mája (TASR) - Najväčšia lietadlová loď na svete USS Gerald R. Ford vplávala v stredu do jedného z fjordov pri nórskom hlavnom meste Oslo. Ide o demonštráciu sily NATO v čase zvýšeného napätia medzi Západom a Ruskom v súvislosti s vojnou na Ukrajine, informovala tlačová agentúra Reuters.



Loď a jej posádka budú v najbližších dňoch vykonávať cvičenia s nórskymi ozbrojenými silami pozdĺž pobrežia tejto škandinávskej krajiny, uviedla vo vyhlásení nórska armáda.



"Táto návšteva je dôležitým signálom úzkych bilaterálnych vzťahov medzi USA a Nórskom, ako aj signálom dôveryhodnosti kolektívnej obrany a odradzovania," povedal hovorca operačného veliteľského centra nórskej armády Jonny Karlsen.



Nórske médiá informovali, že lietadlová loď sa bude plaviť severne od polárneho kruhu.



Ruské veľvyslanectvo v Nórsku návštevu lietadlovej lode v Osle odsúdilo. "Na (arktickom) severe nie sú žiadne otázky, ktoré by si vyžadovali vojenské riešenie, ani témy, kde by bol potrebný vonkajší zásah," uviedla ambasáda.



"Vzhľadom na to, že Rusko nepredstavuje pre Nórsko žiadnu priamu vojenskú hrozbu, takéto demonštrácie sily sú nelogické a škodlivé," dodalo ruské veľvyslanectvo.



Nórsko, člen NATO, má v Arktíde spoločnú hranicu s Ruskom a minulý rok - po tom, ako sa znížili toky ruského plynu - sa stalo najväčším dodávateľom plynu do Európy.



Nórska armáda a spojenci z NATO po výbuchoch na plynovodoch Nord Stream v Baltskom mori od vlaňajšej jesene hliadkujú v okolí ropných a plynových plošín na mori.



Táto 337 metrov dlhá lietadlová loď s jadrovým pohonom, ktorá môže prepravovať až 90 lietadiel a vrtuľníkov, zostane zakotvená v nórskom hlavnom meste niekoľko dní. Následne sa vydá na vojenské cvičenie do Arktídy, dopĺňa tlačová agentúra AFP.



"Nórsko je strategickým partnerom v pokračujúcom úsilí o udržanie bezpečného a stabilného arktického a severoatlantického regiónu, čo prospieva globálnemu poriadku," uviedol veliteľ americkej 12. útočnej skupiny lietadlových lodí Erik Eslich.