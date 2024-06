Americká lietadlová loď priplávala do Soulu na vojenské cvičenie

Soul 22. júna (TASR) - Americká lietadlová loď na jadrový pohon v sobotu dorazila do Južnej Kórey na spoločné vojenské cvičenie s účasťou Japonska, ktoré zintenzívnilo svoj vojenský výcvik po tom, čo Rusko podpísalo zmluvu o strategickom partnerstve so Severnou Kóreou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Lietadlová loď USS Theodore Roosevelt vplávala do juhokórejského prístavu Pusan deň po tom, čo si Južná Kórea predvolala ruského veľvyslanca, aby mu tlmočila svoj protest proti spomínanej zmluve podpísanej ruským prezidentom Vladimirom Putinom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom.



Táto zmluva okrem iného zaväzuje jej signatárov k vzájomnej obrannej pomoci v prípade vojny.



Južná Kórea však túto zmluvu považuje za bezpečnostnú hrozbu, pričom varovala, že v reakcii na toto posilnenie spolupráce by mohla zvážiť zaslanie zbraní na Ukrajinu, voči ktorej Rusko v roku 2022 rozpútalo vojnu.



Spojené štáty, Južná Kórea a Japonsko oznámili spoločné vojenské cvičenie s názvom Freedom Edge po stretnutí svojich šéfov rezortov obrany, ktoré sa uskutočnilo začiatkom júna v Singapure.



Bližšie informácie o jeho konaní nie sú bezprostredne známe.



Kontradmirál Christopher Alexander však ozrejmil, že cieľom cvičenia je zdokonaliť taktickú spôsobilosť lodí a zlepšiť kompatibilitu medzi námorníctvami zúčastnených krajín.



Juhokórejské námorníctvo vo vyhlásení uviedlo, že účasť lietadlovej lode USS Theodore Roosevelt demonštruje jednotu spojencov a ich pripravenosť reagovať na hrozby zo strany KĽDR.



Agentúra AP pripomenula, že pred siedmimi mesiacmi priplávala do Soulu americká lietadlová loď USS Carl Vinson.



Vzhľadom na silnejúce hrozby zo strany Kórejskej ľudovodemokratickej republiky rozšírili Tokio, Soul a Washington spoločný výcvik. USA a Južná Kórea zároveň aktualizujú svoje stratégie v oblasti jadrového odstrašovania.