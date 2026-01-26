< sekcia Zahraničie
Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln dorazila na Blízky východ
Loď USS Abraham Lincoln priplávala na Blízky východ z Juhočínskeho mora a nesie na sebe stíhačky F-35C a F/A-18, ako aj lietadlá typu EA-18G Growler.
Autor TASR
Dauha 26. januára (TASR) - Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln spoločne so skupinou ďalších vojenských lodí dorazila do oblasti Blízkeho východu, oznámila v pondelok armáda Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a denníka Wall Street Journal (WSJ).
Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) zverejnilo na sociálnej sieti X fotografiu personálu lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, ktorý „vykonáva bežnú údržbu počas plavby v Indickom oceáne 26. januára“. „Úderná skupina lodí je v súčasnosti nasadená na Blízkom východe s cieľom podporovať regionálnu bezpečnosť a stabilitu,“ doplnilo.
Loď USS Abraham Lincoln priplávala na Blízky východ z Juhočínskeho mora a nesie na sebe stíhačky F-35C a F/A-18, ako aj lietadlá typu EA-18G Growler. Anonymný zdroj pre denník WSJ uviedol, že loď sprevádzajú tri torpédoborce amerického námorníctva schopné odpaľovať rakety dlhého doletu Tomahawk.
Podľa WSJ prítomnosť amerických lodí v regióne Blízkeho východu umožní prezidentovi Donaldovi Trumpovi mobilizovať viac útočných i obranných vojenských kapacít, pokiaľ by sa rozhodol nariadiť útoky na území Iránu.
Trump minulý týždeň vyhlásil, že k Iránu smeruje množstvo vojenského personálu i techniky. Naznačil, že o útokoch v tejto krajine sa stále nerozhodol. „Máme veľa síl smerujúcich k Iránu. Bol by som radšej, ak by sa nič nestalo, ale veľmi pozorne ich sledujeme,“ vyhlásil. Americký prezident v posledných týždňoch opakovane pohrozil Iránu vojenskou intervenciou pre zabíjanie účastníkov rozsiahlych protivládnych protestov.
Spojené štáty zaútočili na Irán vlani v júni počas jeho 12-dňovej vojny s Izraelom. Terčom amerických úderov sa stala trojica iránskych jadrových zariadení. Teherán vtedy v odvete podnikol podľa Washingtonu vopred avizovaný útok na základňu al-Udajd neďaleko katarskej metropoly Dauha a jeho balistická raketa tam spôsobila škody.
