Americká lietadlová loď USS Nimitz vplávala do Karibského mora
Plavidlo svoju bojovú zdatnosť podľa SOUTHCOM-u dokazuje po celom svete.
Autor TASR
Washington 21. mája (TASR) - Americká lietadlová loď USS Nimitz spoločne so sprievodnými plavidlami v stredu vplávala do Karibského mora. Deje sa tak v čase silného tlaku administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa na Kubu, píše TASR podľa správ denníkov The New York Post a The New York Times.
„Vitaj v Karibiku,“ napísalo na sociálnej sieti X Južné velenie ozbrojených síl USA (SOUTHCOM) s tým, že ide o „stelesnenie pripravenosti a prítomnosti, bezkonkurenčného dosahu a smrteľnosti a strategickej výhody“.
Plavidlo svoju bojovú zdatnosť podľa SOUTHCOM-u dokazuje po celom svete. „Zabezpečovalo stabilitu a bránilo demokraciu od Taiwanského prielivu až po Arabský záliv,“ doplnilo.
Lietadlová loď USS Nimitz vplávala do Karibiku v rovnaký deň, ako v Spojených štátoch obžalovali z vraždy a ďalších zločinov bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra počas zostrelenia dvoch amerických civilných lietadiel spred 30 rokov.
Kuba sa v súčasnosti nachádza v ekonomickej kríze, ktorá sa ešte väčšmi zhoršila začiatkom roka po tom, čo USA zosadili prezidenta Venezuely Nicolása Madura a voči ostrovu vyhlásili ropné embargo. Venezuela dodávala Kube zhruba polovicu potrebných dodávok a odvtedy na Kubu dorazil len jediný ruský tanker Anatolij Kolodkin. Ďalší ruský tanker uviazol na niekoľko týždňov v Atlantickom oceáne.
Šéf Bieleho domu požaduje na Kube rozsiahle reformy a v minulosti naznačil možnosť jej „priateľského prevzatia“.
