Americká lietadlová loď USS Ronald Reagan priplávala do Južnej Kórey

Soul 12. októbra (TASR) - Americká lietadlová loď na jadrový pohon USS Ronald Reagan priplávala vo štvrtok do juhokórejského prístavu Pusan, oznámilo tamojšie ministerstvo obrany. Má ísť o demonštráciu sily voči KĽDR, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Lietadlová loď dorazila do Pusanu po absolvovaní námorného cvičenia s Južnou Kóreou a Japonskom začiatkom týždňa. Loď tam ostane do budúceho pondelka. Jej prítomnosť v Južnej Kórei je súčasťou dohody s USA, na základe ktorej sa obe strany snažia "zvýšiť viditeľnosť" amerických strategických síl na Kórejskom polostrove v reakcii na napredovanie jadrového programu KĽDR.



Ide o prvú americkú lietadlovú loď v Južnej Kórei od marca, keď do Pusanu priplávala loď USS Nimitz. Predpokladá sa, že prítomnosť americkej lietadlovej lode vyruší Severnú Kóreu, ktorá to vníma ako bezpečnostnú hrozbu. Počas vojenského cvičenia v októbri 2022 Pchjongjang vyhlásil, že prítomnosť takejto lode negatívne ovplyvňuje bezpečnosť regiónu, a následne vykonal testy balistických rakiet.



Kim a Putin si vo štvrtok odovzdali odkazy pri príležitosti 75. výročia diplomatických vzťahov ich krajín. Kim Putinovi odkázal, že je "veľmi spokojný s úprimnou výmenou komplexných stanovísk" počas návštevy Ruska. Zároveň je presvedčený, že vzťahy oboch krajín sa posunú na novú úroveň. Vyjadril tiež nádej, že ruský národ porazí "snahy imperialistov o hegemóniu a izoláciu Ruska". Putin tlmočil svoju spokojnosť s bilaterálnymi vzťahmi, ktoré sa podľa neho "vyvíjajú pozitívne vo všetkých smeroch".



Severokórejský líder Kim Čong-un vycestoval v septembri do Ruska na stretnutie s Putinom. To vyvolalo obavy, že KĽDR sa snaží od Moskvy získať sofistikované zbrojné systémy výmenou za dodávky zbraní pre ruskú armádu, ktorú vyčerpala vojna na Ukrajine.