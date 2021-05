Americká námorná loď zaistila v Arabskom mori zbrane

Washington 9. mája (TASR) - Americké námorné sily v nedeľu oznámili, že počas operácie v Arabskom mori zaistili dodávku zbraní, ktorá obsahovala tisíce útočných pušiek, guľometov a ostreľovacích pušiek. Zbrane boli ukryté na palube lode, ktorá zjavne smerovala do Jemenu za účelom podpory tamojších povstalcov, informovala agentúra AP.



Americký nemenovaný predstaviteľ z oblasti obrany uviedol, že počiatočné vyšetrovanie ukázalo, že plavidlo pochádza z Iránu. Islamská republika by dodaním zbraní jemenským povstalcom húsíom porušila platné zbrojné embargo OSN. Vedenie iránskej misie pri OSN sa k správe zatiaľ nevyjadrilo. Teherán v minulosti odmietol, že by povstalcom dodával zbrane, píše AP.



Krížnik USS Monterey odhalil zbrane po tom, čo sa jeho členovia nalodili na plavidlo, známe ako dhou, v rámci operácie, ktorá sa začala vo štvrtok v severnej oblasti Arabského mora neďaleko Ománu a Pakistanu.



Námorníci našli takmer 3000 čínskych útočných pušiek, stovky ďalších ťažkých guľometov a ostreľovacích pušiek, ako aj desiatky protitankových riadených striel ruskej výroby.



Odkiaľ zbrane pochádzajú, ani kam smerovali, nebolo zatiaľ známe. Zmienený nemenovaný zdroj pre AP však uviedol, že tieto skonfiškované zbrane sa podobali iným zaisteným zbraniam, ktoré smerovali húsíom.