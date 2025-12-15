< sekcia Zahraničie
Americká polícia prepustila osobu zadržanú po streľbe na univerzite
K streľbe došlo počas druhého dňa záverečných semestrálnych skúšok a polícia hodiny pátrala po podozrivom útočníkovi.
Autor TASR
Washington 15. decembra (TASR) - Americká polícia v nedeľu prepustila muža, ktorého zadržala v súvislosti so streľbou na Brownovej univerzite. Policajný predstaviteľ uviedol, že orgány nemali dostatok dôkazov na obžalobu. Pri sobotňajšom útoku zahynuli dve osoby a ďalších deväť utrpelo zranenia, univerzita potvrdila, že ide o študentov. Polícia naďalej pátra po útočníkovi, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a stanice CNN.
K streľbe došlo počas druhého dňa záverečných semestrálnych skúšok a polícia hodiny pátrala po podozrivom útočníkovi. V nedeľu ráno polícia zadržala osobu, starosta mesta Providence Brett Smiley neskôr oznámil, že túto osobu orgány prepustia.
„Myslím, že je férové povedať, že neexistuje žiadny dôvod považovať ho za osobu záujmu,“ povedal novinárom generálny prokurátor štátu Rhode Island Peter Neronha. „Preto je prepustený,“ dodal.
Orgány naďalej pátrajú po útočníkovi, avšak neuviedli informácie o pokroku vo vyšetrovaní. Neronha objasnil, že postup vyšetrovania nebudú zverejňovať, keďže je útočník na slobode.
Brownova univerzita vo vyhlásení uviedla, že podľa miestnej polície neexistuje pre univerzitu žiadna hrozba.
Polícia zverejnila desaťsekundový záber, na ktorom je zozadu zobrazená podozrivá osoba, ako po streľbe kráča rýchlym krok po opustenej ulici, uviedla AFP.
Televízia CNN informovala, že Brownova univerzita zrušila všetky zostávajúce skúšky, seminárne práce a projekty pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v rámci jesenného semestra.
