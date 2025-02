Americká pošta zrušila pozastavenie prepravy balíkov z Číny, Hongkongu

Washington 5. februára (TASR) - Americká pošta v stredu po pol dni zrušila pozastavenie prepravy balíkov z Číny a Hongkongu. Federálna poštová služba (United States Postal Service, USPS) zároveň nepriamo potvrdila, že pozastavenie súviselo so zrušením colnej výnimky pre balíky s hodnotou nižšou ako 800 amerických dolárov (774 eur). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.



USPS v stručnom vyhlásení uviedla, že spolupracuje s colnými orgánmi na vytvorení účinného mechanizmu na výber dlžných súm. Cieľom je, aby bolo doručovanie balíkov narušené čo najmenej. Pri oznámení zastavenia zásielok USPS neuviedla žiadny konkrétny dôvod, a to ani na požiadanie. Listových zásielok sa opatrenie nedotklo.



Vďaka výnimke čínski online predajcovia, ako napríklad Temu a Shein, vo veľkom rozsahu dodávali tovar do USA. Zavedením dodatočných desaťpercentných ciel na tovar z Číny, ktoré nadobudli účinnosť v utorok (4. 2.), administratíva prezidenta Donalda Trumpa zrušila aj colnú výnimku pre malé balíky z tejto ázijskej krajiny.



Výnimka je súčasťou obchodného práva USA od roku 1930 s cieľom vyhovieť individuálnym cestujúcim. Limit pre tieto balíky sa pritom zvýšil na 800 USD z 200 USD v roku 2015. Balíky pod limitom tak vstupujú do USA bez cla a s menšou colnou kontrolou, pokiaľ sú adresované jednotlivcom. Konkurenti z USA sa opakovane sťažovali, že čínski online maloobchodníci majú vďaka bezcolnému statusu nespravodlivú výhodu.



(1 EUR = 1,0335 USD)