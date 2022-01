Americká prokurátorka: Vyšetrovanie zistilo podvody v Trumpovej firme

New York 19. januára (TASR) - Generálna prokurátorka amerického štátu New York Letitia Jamesová oznámila, že jej vyšetrovanie obchodných vzťahov rodiny bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa prinieslo dôkazy o podvodnom určovaní hodnoty rôznych aktív s cieľom získať ekonomické výhody. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Jamesová v súdnom dokumente predloženom v utorok večer uviedla, že exprezident Trump ako skutočný vlastník spoločnosti The Trump Organization "mal konečnú právomoc" nad činnosťou tejto spoločnosti vrátane oznamovania nesprávnych údajov finančným inštitúciám a Federálnej daňovej správe (IRS).



Prokurátorka žiada vypočutie Trumpa, jeho najstaršieho syna Donalda Trumpa mladšieho a dcéry Ivanky Trumpovej pod prísahou v rámci svojho vyšetrovania The Trump Organization.



Jamesová v dokumente pripomenula, že Ivanka Trumpová bola až do roku 2017 hlavnou styčnou osobou pre najväčšieho veriteľa The Trump Organization – banku Deutsche Bank – a "spôsobila" zaslanie zavádzajúcich finančných údajov tejto banke i IRS.



Donald Trump mladší mal podľa prokurátorky od roku 2017 právomoc nad množstvom finančných výkazov, ktoré obsahovali aktíva s nesprávne určenou hodnotou.



Trump a jeho rodinní príslušníci tvrdia, že vyšetrovanie je politicky motivované, a žiadajú súd, aby ich predvolania na výpovede zrušil.



Trumpov mladší syn Eric Trump už vypovedal v októbri 2020, pripomína AFP. Jeho najstaršieho syna Donalda Trumpa mladšieho a Ivanku Trumpovú si Jamesová predvolala v decembri. Donalda Trumpa staršieho vtedy požiadala, aby 7. januára prišiel svedčiť.



Trump následne voči Jamesovej podal žalobu tvrdiac, že politicky motivovaným vyšetrovaním porušuje jeho ústavné práva.



Jamesovej úrad už od marca 2019 vyšetruje, či spoločnosť The Trump Organization protizákonne nahlásila falošné hodnoty svojich nehnuteľností, aby tak prípadne získala výhody v bankách a daňové výhody.



Trumpovu organizáciu vyšetruje aj okresný prokurátor newyorského mestského obvodu Manhattan Cyrus Vance za možné finančné trestné činy a poisťovací podvod.



Trump tvrdí, že Jamesová a Vance ho vyšetrujú z politických dôvodov, a ich konanie označuje za "hon na čarodejnice".