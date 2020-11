Americká spoločnosť SITE: K útokom z Viedne sa vyjadril džihádista

Washington/Viedeň 3. novembra (TASR) - Americká spoločnosť SITE Intelligence Group, monitorujúca aktivity džihádistov na internete, na svojej webstránke citovala vyjadrenie džihádistu k pondelňajším útokom vo Viedni. Tie sú podľa slov islamistu "súčasťou zúčtovania" za účasť Rakúska v medzinárodnej koalícii bojujúcej proti Islamskému štátu (IS) a vedenej Spojenými štátmi. Informovala o tom v noci na utorok agentúra APA.



V rámci koalície proti aktivitám teroristickej organizácie IS bojujú v Sýrii a Iraku desiatky štátov. Rakúsko sa síce k tejto koalícii pridalo, no nepodieľa sa na nej nijakými vojenskými príspevkami, konštatuje APA.



K streľbe v centre Viedne neďaleko hlavnej mestskej synagógy na ulici Seitenstettengasse a na ďalších piatich miestach došlo v pondelok večer. Do nemocníc bolo prevezených 15 osôb - siedmi vo vážnom stave. Polícia vychádza z toho, že násilie má na svedomí viac ťažko ozbrojených útočníkov. Hlásené boli dve obete, z toho jednou je páchateľ.



Podľa slov rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza išlo "definitívne o teroristický útok", ktorý bol pripravený "veľmi profesionálne" a útočníci boli veľmi dobre vyzbrojení.