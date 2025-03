Americká spoločnosť zablokovala Ukrajine prístup k satelitným snímkam

Washington 7. marca (TASR) — Americká spoločnosť Maxar Technologies na pokyn vlády USA dočasne zablokovala Ukrajine prístup k svojim komerčným satelitným snímkam. Konkrétne ide o prístup k programu Global Enhanced Geoint Delivery (GEGD), ktorého zábery si objednáva americká vláda. TASR o tom informuje na základe správy portálov Politico a WirtschaftsWoche.



O zablokovaní prístupu k záberom informoval ako prvý ukrajinský vojenský blog Militarnyj, ktorý na to upozornili viacerí používatelia. Opatrenie sa týka vládnych aj súkromných účtov a podľa stránky môže súvisieť s dočasným zastavením poskytovania spravodajských informácií Kyjevu zo strany USA.



Snímky poskytované Maxarom majú rozlíšenie, kde jeden pixel zodpovedá približne 30 centimetrom na zemskom povrchu. To je dosť na to, aby bolo možné rozlíšiť napríklad rôzne typy tankov a iných zbraní.



Maxar bol od začiatku vojny na Ukrajine jedným z popredných poskytovateľov komerčných satelitných snímok pre Kyjev. Využívali sa najmä na sledovanie pohybu ruských vojsk a vyhodnocovanie škôd na kľúčovej infraštruktúre.



Krátko po tom, čo USA tento týždeň zastavili poskytovanie spravodajských informácií Ukrajine, ruské sily zaútočili v stredu večer balistickými raketami na Kryvyj Rih, rodné mesto ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského; útok si vyžiadal štyri obete a viac ako 30 zranených, pripomenul web Politico.



Podľa portálu nemeckého týždenníka WirtschaftsWoche Ukrajina zrejme naďalej bude môcť využívať zábery zo siete družíc európskeho satelitného operátora Airbus Defence and Space, ktoré sú porovnateľnej kvality ako tie od Maxaru.