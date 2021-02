Vraždu novinára Chášukdžího schválil saudskoarabský princ

Žena drží plagát počas symbolického pohrebu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorého zavraždili v saudskoarabskom veľvyslanectve, 16. novembra 2018 v Istanbule. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán. Foto: TASR/AP

Washington 26. februára (TASR) - Spojené štáty v piatok zverejnili správu tajných služieb, podľa ktorej vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího schválil tamojší korunný princ Muhammad bin Salmán. Informovala o tom agentúra AFP.Americké tajné služby v čiastočne zrevidovanej správe spred dvoch rokov, ktorú zverejnila administratíva prezidenta Joea Bidena, zhrnuli, že korunný princ ""." uvádza sa v správe.Korunný princ Salmán podľa nej považoval Chášukdžího za hrozbu pre saudskoarabskú monarchiu a nevylučoval ani násilné prostriedky na jeho umlčanie.V správe je tiež menovaných 15 osôb, ktoré odcestovali do Istanbulu a "" sa podieľali na zabití novinára. Nie je však údajne jasné, či tieto osoby vedeli o tom, že daná operácia povedie ku Chášukdžího smrti.Chášukdží bol pôvodne blízky saudskoarabskému kráľovskému dvoru, no neskôr sa stal kritikom tamojšieho režimu. Žil v dobrovoľnom exile v Spojených štátoch a písal pre denník The Washington Post. Zmizol 2. októbra 2018 po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Neskôr vyšlo najavo, že jeho telo bolo rozštvrtené.Saudskoarabský súd 7. septembra zrušil päť rozsudkov smrti nad osobami podozrivými zo zapojenia do vraždy Chášukdžího a vyniesol konečný verdikt, na základe ktorého päť osôb dostalo 20-ročný trest väzenia, jedna osoba dostala desaťročný trest väzenia a dve sedemročný trest. Rozsudky smrti zrušil súd na základe oficiálneho odpustenia zo strany rodiny zavraždeného novinára.Predmetná správa amerických tajných služieb bola publikovaná deň po tom, čo Biden telefonoval vôbec prvýkrát od svojho januárového nástupu do úradu so saudskoarabským kráľom Salmánom. Hovorili o záväzku USA pomôcť Saudskej Arábii pri obrane jej územia v súvislosti s útokmi skupín podporovaných Iránom. Biden však na rozdiel od svojho predchodcu Donalda Trumpa takisto "".Korunný princ síce priznal zodpovednosť krajiny za vraždy novinára, avšak akúkoľvek vlastnú vinu v tejto spojitosti odmietol.Ústredná spravodajská služba (CIA) podľa denníka The Washington Post už asi mesiac po vražde uviedla, že vraždu si s veľkou pravdepodobnosťou objednal práve korunný princ. Hoci americká vláda vyzývala na potrestanie vinníkov, Trump v snahe udržať blízke vzťahy s Rijádom odmietol verejne vyvodzovať zodpovednosť za spáchaný čin voči princovi bin Salmánovi.The Washington Post taktiež informoval, že americké tajné služby tiež zachytili telefonát, v ktorom korunný princ svojmu bratovi Chálidovi bin Salmánovi, niekdajšiemu veľvyslancovi v USA, dával inštrukcie, ako vylákať Chášukdžího do Istanbulu.