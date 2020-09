Americká sudkyňa dočasne zrušila zákaz používania aplikácie WeChat

Washington 20. septembra (TASR) - Americká sudkyňa Laurel Beelerová zablokovala snahu administratívy prezidenta Donalda Trumpa stiahnuť aplikáciu WeChat z portálov Apple a Google. Sudkyňa rozhodla v prospech žalobcov, používateľov aplikácie WeChat, ktorí "vyjadrili vážne pochybnosti týkajúce sa Prvého dodatku ústavy".



Vo svojom 22-stranovom vysvetlení sudkyňa tvrdí, že zákaz na ponuku aplikácie na portáloch Apple a Google "obmedzuje slobodu slova podstatne viac, než by to bolo nevyhnutné pre vládny záujem v oblasti národnej bezpečnosti, a to vzhľadom na nedostatok náhradných komunikačných kanálov". Beelerová podotkla, že "zjavne existujú alternatívy k úplnému zákazu, napríklad zakázať používanie WeChat na vládnych zariadeniach".



Podľa agentúry Reuters americké ministerstvo obchodu v piatok 18. septembra vydalo nariadenie, ktoré z dôvodu ochrany národnej bezpečnosti malo zakázať ponuku aplikácie na amerických portáloch. Ministerstvo spravodlivosti vyzvalo sudkyňu, aby toto nariadenie nezablokovala.



Predbežné opatrenie Beelerovej zablokovalo aj nariadenie ministerstva obchodu, ktoré zakazovalo ďalšie transakcie s aplikáciou WeChat v USA. Tento zákaz by podstatne degradoval využiteľnosť WeChat pre amerických používateľov alebo by aplikáciu urobil úplne nepoužiteľnou.



WeChat má zhruba 19 miliónov aktívnych denných používateľov v USA, aplikácia je populárna medzi čínskymi študentmi, Američanmi žijúcimi v Číne a Američanmi, ktorí majú osobné alebo obchodné vzťahy s Čínou.



Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že zablokovanie nariadenia "znemožní úsilie prezidenta o najlepšie možné riešenie hrozieb pre národnú bezpečnosť". Sudkyňa uznáva, že záujem vlády o národnú bezpečnosť je vysoký a pochopiteľný. "Z tohto hľadiska síce vláda uviedla, že aktivity Číny vyvolávajú obavy o národnú bezpečnosť, no poskytla len veľmi málo dôkazov, že zákaz WeChat pre všetkých amerických používateľov tieto obavy vyrieši," cituje z rozhodnutia agentúra Reuters.



Právny zástupca žalobcov Michael Bien uviedol, že "USA nikdy nezatvorili významnú komunikačnú platformu, dokonca ani vo vojnových časoch". Podľa neho nariadenie ministerstva obchodu "pošliapalo Prvý dodatok garantujúci slobodu veriť, hovoriť, čítať a reagovať na médiá, ako aj sa organizovať a združovať z rôznych dôvodov".



Ministerstvo obchodu v sobotu 19. septembra oznámilo odklad uplatnenia ďalšieho nariadenia, ktoré by zakázalo americkým portálom ponúkať aplikáciu TikTok. Toto nariadenie malo vstúpiť do platnosti v nedeľu.



WeChat je mobilná aplikácia, ktorá kombinuje služby podobné Facebooku, WhatsAppu, Instragramu a Venmu. Aplikácia je súčasťou denného života používateľov, ktorých ma celkovo vyše miliardy.