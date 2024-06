Americká súprava systému Patriot bude v Poľsku nahradená inou

Varšava 13. júna (TASR) - Americký systém protivzdušnej obrany Patriot bude v Poľsku nahradený súpravou, ktorá bude presunutá z inej časti sveta. Uviedol to vo štvrtok štátny tajomník poľského ministerstva obrany Cezary Tomczyk po tom, čo média informovali, že systém Patriot z Poľska bude poslaný na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Americký denník The New York Times v utorok informoval, že prezident Joe Biden odsúhlasil prevezenie systému Patriot z Poľska na Ukrajinu.



"Táto americká súprava bude nahradená súpravou z inej časti sveta," uviedol Tomczyk v príspevku na sociálnej sieti X. "Poľsko nesúhlasilo s presunom poľskej súpravy. Poľské Patrioty bránia poľské nebo, a to sa nezmení," dodal.



Ukrajina žiada od svojich západných spojencov dodanie systémov Patriot, aby mohla odrážať intenzívne vzdušné útoky ruských síl.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncom mája v Madride uviedol, že Kyjev naliehavo potrebuje ďalších sedem Patriotov, aby mohol odraziť ruské útoky na energetickú sieť, civilné oblasti aj vojenské ciele. Tvrdil, že Ukrajina potrebuje dva takéto systémy len na ochranu Charkovskej oblasti ležiach pri ruských hraniciach, kde Moskva začala začiatkom mája novú ofenzívu.