Americká univerzita v Bejrúte dočasne prechádza na online výučbu
Presun na diaľkovú výučbu sa dotkne prednášok aj skúšok.
Autor TASR
Bejrút 29. marca (TASR) - Americká univerzita v Bejrúte v nedeľu oznámila, že vzdelávanie bude najbližšie dva dni prebiehať dištančne. Opatrením reaguje na hrozby útokmi voči americkým vysokým školám na Blízkom východe zo strany iránskych Revolučných gárd. Tie tvrdia, že americké a izraelské údery poškodili dve iránske univerzity. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V súčasnosti nemáme žiadne informácie o priamych hrozbách voči našej univerzite, jej kampusom alebo zdravotníckym strediskám. Z opatrnosti však v pondelok a utorok budeme fungovať výlučne online, s výnimkou nevyhnutného personálu,“ uviedlo vedenie univerzity vo vyhlásení. Presun na diaľkovú výučbu sa dotkne prednášok aj skúšok.
V krajinách Perzského zálivu zálive sa nachádza niekoľko kampusov amerických univerzít, napríklad aj v Katare a Spojených arabských emirátoch. Súkromná Americká univerzita v Bejrúte je jednou z najprestížnejších univerzít na Blízkom východe.
Revolučné gardy už skôr v nedeľu vyzvali Spojené štáty, aby do pondelka 12.00 h teheránskeho času (09.30 h SELČ) v oficiálnom vyhlásení odsúdili bombardovanie univerzít, ak chcú, aby boli chránené tie americké.
Irán túto hrozbu odôvodňuje tým, že Izrael a USA pri svojich útokoch v noci na sobotu zasiahli Technickú univerzitu v Isfaháne a Univerzitu vedy a techniky v Teheráne. Údery podľa médií poškodili budovy, ale nevyžiadali si žiadne obete.
Libanon bol podľa AFP zatiahnutý do regionálnej vojny po tom, čo Iránom podporované militantné hnutie Hizballáh 2. marca vypálilo rakety na Izrael v odvete za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
