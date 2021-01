Americká veľvyslankyňa zrušila plánovanú návštevu Taiwanu

Washington 13. januára (TASR) - Veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Kelly Craftová zrušila svoju plánovanú návštevu Taiwanu, ktorú predtým ostro kritizovala Čína. Informovali o tom v noci na stredu agentúry AFP a Reuters.



Americká veľvyslankyňa odriekla návštevu Taiwanu po tom, ako americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok zrušil svoju návštevu Belgicka, ktorá mala byť jeho poslednou zahraničnou cestou vo funkcii.



Craftová - rovnako ako Pompeo - zrušila svoju zahraničnú cestu v snahe pomôcť "plynulému a usporiadanému procesu" odovzdania moci administratíve zvoleného prezidenta USA Joea Bidena. Jej návšteva Taiwanu mala trvať od stredy do piatku, pripomína AFP.



Vláda Taiwanu vyjadrila ľútosť nad týmto rozhodnutím americkej diplomacie, no zároveň dodala, že ho rešpektuje.



Čína minulý piatok pohrozila Spojeným štátom, že "draho zaplatia" za to, ak Craftová vykoná plánovanú cestu na Taiwan.



Čínska misia pri OSN v reakcii na plánovanú cestu americkej veľvyslankyne zverejnila vyhlásenie, v ktorom zdôraznila princíp jednej Číny. Jeho dodržiavanie vyžaduje Peking od všetkých krajín, s ktorými má diplomatické vzťahy. Vyzýva ich pritom, aby nenadväzovali oficiálne kontakty s Tchaj-pejom. Čína totiž považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu, ktorá nemôže nadväzovať medzištátne vzťahy.



USA majú s Taiwanom len neformálne vzťahy.