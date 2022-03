Kamala Harrisová na budúci týždeň zavíta do Poľska a Rumunska

Washington 5. marca (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová pocestuje na budúci týždeň do Poľska a do Rumunska. Cieľom jej návštevy bude preukázanie podpory východnému krídlu Severoatlantickej aliancie (NATO) na pozadí vojny na Ukrajine. Oznámil to v piatok Biely dom, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AFP.



Harrisovej cesta, ktorá je naplánovaná na 9.-11. marca, sa začne vo Varšave, odkiaľ sa viceprezidentka presunie do Bukurešti. Biely dom ďalej oznámil, že jej cesta "bude demonštrovať silu a jednotu NATO", ako aj "podporu zo strany Spojených štátov pre východné krídlo Severoatlantickej aliancie vo svetle ruskej agresie".



Poľsko i Rumunsko zdieľajú s Ukrajinou dlhé hranice a v týchto dňoch zaznamenávajú veľký prílev ukrajinských utečencov. Rusko vojensky zaútočilo na Ukrajinu 24. februára.



Harrisová má v úmysle diskutovať o tom, "ako môžu USA ďalej podporovať susedov Ukrajiny v čase, keď do nich prúdia utečenci unikajúci pred násilím" vo svojej napadnutej vlasti, uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu.



Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) za uplynulý týždeň utieklo z Ukrajiny do susedných krajín už viac než 1,2 milióna Ukrajincov.



"Naša krajina poskytuje útočisko každej osobe, ktorej život je v ohrození bez ohľadu na národnosť," uviedlo vo štvrtok poľské ministerstvo vnútra.



Dodalo, že všetky osoby po príchode do Poľska prechádzajú kontrolami pohraničnej stráže a v prípade, že nemajú pri sebe identifikačné doklady alebo sa vyskytnú iné problémy, príslušníci pohraničnej stráže aplikujú ďalšie kontrolné postupy.



Rumunský prezident Klaus Iohannis apeloval na "tvrdú odpoveď medzinárodného spoločenstva". V utorok hovoril s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a šéfkou eurokomisie Ursulou von der Leyenovou a podporil bezodkladné zavedenie sankcií voči Moskve.