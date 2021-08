Americká viceprezidentka Kamala Harrisová pricestovala do Singapuru

Singapur 23. augusta (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v pondelok začala oficiálny program svojej návštevy Singapuru. V prezidentskom sídle Istana sa stretla s prezidentkou Halimah Yacobovou a premiérom Lee Hsien Loongom (Li Sien-lungom), informovala tlačová agentúra AFP.



"Naša administratíva je odhodlaná pokračovať v plnení svojich záväzkov v Singapure, juhovýchodnej Ázii a indo-pacifickom priestore. Som tu preto, že Spojené štáty sú svetovým lídrom a túto úlohu berieme veľmi zodpovedne," vyhlásila Harrisová po príchode do tohto mestského štátu.



Viceprezidentku, ktorá pricestovala do Singapuru v nedeľu v rámci svojej ázijskej cesty, ešte čaká rokovanie so singapurskými ministrami, návšteva námornej základne Changi a príhovor k námorníkom na palube americkej bojovej lode USS Tulsa.



Harrisová v utorok odcestuje do Vietnamu. V súvislosti s návštevou tejto krajiny však čelí kritike za to, že ju podniká v čase, keď USA náhlivo evakuujú svojich občanov, cudzincov i spojencov z Afganistanu, kde sa moci ujalo radikálne hnutie Taliban. Táto krízová situácia totiž vyvoláva porovnanie s rokom 1975, keď americké vrtuľníky za dramatických okolností odvážali posledné evakuované osoby z vietnamského Saigonu (dnešného Hočiminovho Mesta), zachraňujúc ich pred blížiacimi sa bojovníkmi Vietkongu (komunistickej organizácie operujúcej v južnej časti Vietnamu).



Americkí predstavitelia tvrdia, že Harrisovej cesta bola plánovaná dlho pred krízou v Afganistane a je zameraná na širšie strategické ciele Washingtonu v Ázii.