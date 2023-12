Americká vláda bez súhlasu Kongresu schválila predaj munície Izraelu

Washington 10. decembra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena schválila predaj 14.000 kusov tankovej munície Izraelu za vyše 106 miliónov dolárov bez predchádzajúceho posúdenia Kongresu. Vyplýva to zo sobotňajšieho vyhlásenia ministerstva obrany USA (Pentagón). TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Americké ministerstvo zahraničných vecí podľa vyhlásenia v piatok využilo takzvanú mimoriadnu právomoc na základe zákona o kontrole vývozu zbraní na okamžité dodanie tankovej munície.



Pentagón priblížil, že Antony Blinken, šéf rezortu diplomacie USA, poskytol Kongresu podrobné zdôvodnenie, že v záujme národnej bezpečnosti Spojených štátov musia byť Izraelu okamžite poskytnuté tankové strely.



"Izrael využije tieto kapacity ako odstrašujúci prostriedok proti regionálnym hrozbám a na posilnenie obrany svojej vlasti," uviedol Pentagón s tým, že predaj, ktorý sa uskutoční zo zásob americkej armády, nebude mať žiadny negatívny vplyv na obrannú pripravenosť USA.



Ako vysvetľuje Reuters, tieto nábojnice sú súčasťou rozsiahlejšieho predaja v hodnote 500 miliónov dolárov, o schválenie ktorého žiada Bidenova administratíva americký Kongres. V balíku je zahrnutých až 45.000 kusov munície pre tanky Merkava, ktoré Izrael pravidelne využíva vo vojne s palestínskym militantným hnutím Hamas.



Ľudskoprávni aktivisti vyjadrili nad predajom tankovej munície znepokojenie, pretože to podľa nich nie je v súlade so snahou Washingtonu naliehať na Izrael, aby obmedzil civilné obete v palestínskej enkláve na minimum.



Predstaviteľ diplomacie USA v sobotu tvrdil, že Spojené štáty izraelskej vláde naďalej zdôrazňujú, že musí dodržiavať medzinárodné humanitárne právo a podniknúť všetky možné kroky, aby zabránila ujme na zdraví civilistov.



Vzhľadom na zintenzívnenie vojny v Pásme Gazy sa používanie amerických zbraní začalo intenzívnejšie sledovať. Americkí predstavitelia však podľa Reuters tvrdia, že neplánujú stanoviť podmienky pre vojenskú pomoc Izraelu alebo uvažovať o zastavení poskytovania tejto podpory.



Izraelské tanky Merkava sú zároveň spájané s incidentami súvisiacimi s úmrtiami novinárov. Štvrtkové pátranie Reuters odhalilo, že izraelský tank zabil novinára tejto agentúry a zranil ďalších šiestich reportérov, ktorí natáčali cezhraničné ostreľovanie.