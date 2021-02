Americká vláda bezplatne rozdelí občanom 25 miliónov rúšok

Washington 24. februára (TASR) - Americká vláda začne od marca s bezplatnou distribúciou viac ako 25 miliónov látkových ochranných rúšok. Informoval o tom v stredu koordinátor Bieleho domu pre boj s koronavírusom Jeff Zients, píše agentúra AFP.



Program je zameraný najmä na pomoc chudobnejším občanom, ktorí si nedokážu ochranné rúška na tvár zaobstarať sami. Rúška sa rozdelia do 60.000 potravinových bánk a do viac ako 1300 komunitných zdravotných stredísk vo všetkých štátoch USA.



Z vládnych údajov vyplýva, že dve tretiny ľudí, ktorí využívajú služby spomínaných zariadení, žijú v chudobe. Približne 60 percent z nich sú príslušníci etnických menšín a takmer 1,4 miliónov je bez domova.



Vláda na uvedený program vyčlení 86 miliónov dolárov (zhruba 71 miliónov eur). Distribuovať sa budú znovu použiteľné látkové rúška vysokej kvality, vyplýva z vyhlásenia Bieleho domu. Každá domácnosť dostane zadarmo dve rúška pre každého svojho člena.



Administratíva prezidenta Bidena toto rozhodnutie urobila aj na základe nového odporúčania amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktoré radí v záujme lepšej ochrany nosiť chirurgické rúško prekryté látkovým.



Koordinátor Jeff Zients tiež informoval, že ak Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schváli očkovaciu látku firmy Johnson & Johnson na núdzové použitie, americká vláda je pripravená už budúci týždeň podať prvú dávku tejto vakcíny najmenej trom miliónom občanom.



Dodal, že táto spoločnosť do konca marca dodá Spojeným štátom 20 miliónov dávok vakcín.