Americká vláda plánuje odoberať vzorky DNA nelegálnym migrantom

New York 21. októbra (TASR) - Americká vláda v pondelok zverejnila návrh opatrenia o povinnom odbere vzoriek DNA od nelegálnych žiadateľov o azyl a ďalších osôb zadržaných imigračnými úradmi.



Americké ministerstvo spravodlivosti v tlačovej správe podľa agentúry DPA uviedlo, že vzorky budú posielané na analýzu Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) a pridané do databázy, ktorú využívajú orgány činné v trestnom konaní na identifikáciu zločincov.



Úrady v súčasnosti vzorky DNA odoberajú len v prípadoch, keď je migrant stíhaný na federálnom súde za trestný čin.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa začiatkom októbra oznámila, že plánuje zbierať a zhromažďovať vzorky DNA nelegálnych migrantov. Ľudskoprávne organizácie tento krok kritizovali.



Nútené odoberanie vzoriek DNA podľa Americkej únie občianskych slobôd (ACLU) vyvoláva vážne obavy v súvislosti s právom na súkromie a občianskymi slobodami a nie je dostatočne odôvodnené.



Ministerstvo spravodlivosti by podľa DPA pilotný program mohlo spustiť po tom, ako sa skončí 20-dňové obdobie, počas ktorého je možné podávať k návrhu pripomienky.