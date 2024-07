Americká vláda podporila vývoj vakcíny proti vírusu vtáčej chrípky

Chicago 3. júla (TASR) – Americká vláda poskytla spoločnosti Moderna 176 miliónov dolárov na ďalší vývoj vakcíny proti vtáčej chrípke. V USA stúpajú obavy z výskytu vírusu H5N1 u dojníc vo viacerých štátoch, doteraz sa nakazili traja poľnohospodárski pracovníci. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Spoločnosť vo svojom vyhlásení uviedla, že finančné prostriedky od amerického Úradu pre pokročilý biomedicínsky výskum a vývoj použije na dokončenie neskorej fázy vývoja a testovania predpandemickej vakcíny proti vtáčej chrípke H5N1 na báze mRNA.



Súčasťou dohody sú aj ďalšie možnosti prípravy a urýchlenia reakcie na budúce hrozby pre verejné zdravie, uviedla spoločnosť.



Americké úrady zaznamenali prvé ohnisko vírusu H5N1 u dojníc v marci. Odvtedy sa vírusom nakazilo viac ako 130 stád v 12 štátoch.



Vedci sa obávajú, že pôsobenie vírusu v hydinárskych a mliekarenských prevádzkach by mohlo zvýšiť riziko mutácie vírusu. Ak by získal schopnosť ľahko sa šíriť medzi ľuďmi, mohol by spôsobiť pandémiu.



Moderna minulý rok spustila štúdiu bezpečnosti a schopnosti vyvolať imunitnú odpoveď u svojej vakcíny proti vtáčej chrípke s názvom mRNA-1018 na zdravých dospelých od 18 rokov. Do tejto štúdie bol zahrnutý nielen podtyp vtáčej chrípky H5, ktorý v súčasnosti koluje medzi dojnicami, ale ako aj podtyp H7.



Výstupy z tejto štúdie sa očakávajú tento rok a budú použité na vypracovanie plánov vývoja v poslednej fáze, uviedla spoločnosť.



Vakcína spoločnosti Moderna využíva technológiu mediátorovej RNA alebo mRNA používanú aj v očkovacej látke proti ochoreniu COVID-19.



"Pandémia ochorenia COVID-19 dokázala, že technológia mRNA vakcín ponúka pri riešení epidémií infekčných chorôb výhody v účinnosti, rýchlosti vývoja a výroby, škálovateľnosti a spoľahlivosti," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Moderna Stephane Bancel.



Výroba bežných vakcín proti chrípke pomocou staršej technológie založenej na bunkách alebo slepačích vajciach môže trvať štyri až šesť mesiacov.



Americké úrady uviedli, že vakcínu od spoločnosti CSL Seqirus, ktorá veľmi pripomína súčasný vírus, plnia do hotových očkovacích injekcií. V prípade potreby bude na použitie pripravených na 4,8 milióna očkovacích dávok pre poľnohospodárskych pracovníkov alebo iných ľudí ohrozených rizikom infekcie.



Americkí aj celosvetoví zdravotnícki predstavitelia dodávajú, že riziko nákazy širokej verejnosti vírusom vtáčej chrípky zostáva nízke.