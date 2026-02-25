< sekcia Zahraničie
Americká vláda žaluje Kalifornskú univerzitu za údajný antisemitizmus
Už vlani v auguste americký prezident Donald Trump požadoval od UCLA miliardu dolárov za nedostatočný boj proti antisemitizmu.
Washington 25. februára (TASR) — Americká vláda podala ďalšiu žalobu na Kalifornskú univerzitu v Los Angeles (UCLA). V návrhu ministerstva spravodlivosti doručeného v utorok federálnemu súdu v Kalifornii sa uvádza, že vedenie univerzity zatváralo oči pred prejavmi antisemitizmu počas študentských protestov proti Izraelu v areáli jej kampusu v Los Angeles. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Rezort spravodlivosti tvrdí, že UCLA po vpáde palestínskych militantov do Izraela 7. októbra 2023 „zatvárala oči pred závažnými antisemitskými činmi – a občas im aj napomáhala – a systematicky ignorovala žiadosti o pomoc od svojich vydesených židovských a izraelských zamestnancov“.
Vedenie univerzity podľa ministerstva „umožnilo šírenie nenávistného antisemitizmu na akademickej pôde, na čo doplatili študenti aj pracovníci školy“.
Už vlani v auguste americký prezident Donald Trump požadoval od UCLA miliardu dolárov za nedostatočný boj proti antisemitizmu. Demokratický kalifornský guvernér Gavin Newsom, ktorý je členom správnej rady UCLA, obvinil Trumpa z vydierania a snahy potlačiť akademickú slobodu.
V júni 2024 podali traja židovskí študenti žalobu na UCLA, v ktorej tvrdili, že im bolo zabránené vo voľnom prístupe do propalestínskeho tábora, ktorý si protestujúci postavili v areáli kampusu. Okresný sudca následne nariadil, aby UCLA zabezpečila rovnaký prístup študentov do vysokoškolského mestečka. V júli 2025 univerzita súhlasila s vyplatením 6,13 milióna dolárov žalobcom vrátane náhrady škody.
Na útok palestínskych militantov reagoval Izrael rozsiahlou ofenzívou v Pásme Gazy, pri ktorej prišli o život tisíce civilistov a vyvolala niekedy násilné protiizraelské protesty na mnohých univerzitách v USA.
Trump školy obvinil, že neprijali opatrenia proti antisemitizmu. V roku 2025 jeho vláda zmrazila UCLA a ďalším (napríklad Harvardovej a Kolumbijskej univerzite) federálne financovanie a granty na výskum v hodnote stoviek miliónov dolárov.
