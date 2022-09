Americká základňa v Sýrii bola cieľom nevydareného raketového útoku

Damask 19. septembra (TASR) - Raketový útok cielený na americkú vojenskú základňu Green Village na severovýchode Sýrie zlyhal a nezasiahol americké ani koaličné jednotky a nijaké vojenské vybavenie. Oznámilo to Centrálne velenie armády Spojených štátov (CENTCOM), informovala v pondelok agentúra Reuters.



Na mieste plánovaného nedeľného odpalu, vzdialeného približne päť kilometrov od základne, sa našli tri raketomety s kalibrom 107 mm spolu so štyrmi raketami, uvádza CENTCOM vo vyhlásení.



Centrálne velenie uviedlo, že v súčasnosti tento nepodarený útok, ktorý bol podniknutý v nedeľu o približne 19.05 h sýrskeho času, vyšetruje. Bližšie informácie o útoku CENTCOM nezverejnil.



Vojenská základňa Green Village bola tiež cieľom útokov, keď minulý mesiac vypukli násilnosti medzi americkou armádou a Iránom podporovanými militantmi, v dôsledku čoho utrpel vážne zranenia najmenej jeden americký vojak. Tento incident si vyžiadal reakciu Spojených štátov, ktorá vyústila do smrti dvoch či troch militantov, ktorí útok spáchali.



Americkí vojaci boli prvýkrát vyslaní do Sýrie v rámci kampane zameranej na boj proti Islamskému štátu, ešte keď bol šéfom Bieleho domu Barack Obama. V súčasnosti sa v Sýrii nachádza asi 900 amerických vojakov, väčšina z nich je umiestnená na východe krajiny.