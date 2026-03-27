Piatok 27. marec 2026
Americké a izraelské údery na Irán poškodili už 120 múzeí a pamiatok

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Iránske ministerstvo pre kultúrne dedičstvo a cestovný ruch ešte v polovici marca uviedlo, že najvyšší počet poškodených pamiatok zaznamenalo práve v Teheráne.

Autor TASR
Teherán 27. marca (TASR) - Americké a izraelské údery na Irán poškodili v krajine od začiatku vojny na Blízkom východe najmenej 120 múzeí, kultúrnych a historických pamiatok, uviedol v piatok šéf výboru pre kultúrne dedičstvo v Teheráne Ahmad Alaví. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Najmenej 120 múzeí, historických budov a kultúrnych pamiatok v rôznych provinciách sa stalo priamym cieľom útokov a sú vážne poškodené,“ uviedol Alaví, ktorého citovala iránska štátna televízia.

Spomenul pritom Golestánsky palác, zapísaný na zozname UNESCO, spolu s ďalšími lokalitami vrátane komplexu palácov Saadabád, Mramorového paláca a domu niekdajšieho politika Abdolhosejna Tejmúrtáša, ktorý v súčasnosti slúži ako Múzeum vojny. Všetky spomínané pamiatky sa nachádzajú v hlavnom meste Teherán.

Iránske ministerstvo pre kultúrne dedičstvo a cestovný ruch ešte v polovici marca uviedlo, že najvyšší počet poškodených pamiatok zaznamenalo práve v Teheráne. Poškodené je však napríklad aj svetoznáme námestie Nakš-e džahán, architektonický klenot zo 17. storočia v srdci stredoiránskeho mesta Isfahán, píše AFP.

V prístavnom meste Síráf v provincii Búšehr boli zasiahnuté viaceré domy v jeho historickej štvrti, kde sa nachádza množstvo storočných budov.

Najnovšia vojna na Blízkom východe sa začala spoločnými americko-izraelskými útokmi na Irán v sobotu 28. februára. V prvých hodinách vojny zahynul aj najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. Irán reagoval odvetnými útokmi na americké a izraelské ciele v okolitých krajinách Perzského zálivu a v Izraeli.
.

