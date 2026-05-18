Americké a nigérijské jednotky podnikli údery proti Islamskému štátu
Autor TASR
Abuja 18. mája (TASR) - Nigéria a Spojené štáty podnikli v nedeľu letecké útoky na džihádistov Islamského štátu (IS) na severovýchode Nigérie, oznámilo v pondelok Africké velenie ozbrojených síl USA. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Spravodajské informácie potvrdili, že išlo o militantov ISIS. Úplné hodnotenia stále prebiehajú. Žiadni americkí ani nigérijskí vojaci neutrpeli zranenia,“ uviedli americké sily vo vyhlásení.
K týmto útokom došlo po tom, čo prezidenti Spojených štátov a Nigérie - Donald Trump a Bola Tinubu - v piatok oznámili, že americké a nigérijské ozbrojené sily pri spoločnej operácií zabili popredného predstaviteľa IS abú Bilála al-Mínúkího, na ktorého sa od roku 2023 vzťahovali americké sankcie.
Tinubu tvrdí, že nigérijské jednotky úzko spolupracovali s americkou armádou pri tejto „odvážnej spoločnej operácii,“ ktorá zasadila tvrdý úder pre rady IS. Trump sa poďakoval nigérijskej vláde za jej spoluprácu v tejto operácií.
Severná Nigéria je vystavená útokom džiahádistických skupín spriaznených s IS a tiež kriminálnym gangom, ktoré podnikajú masové únosy ľudí.
Trump počas svojho súčasného funkčného obdobia kritizoval Nigériu za údajné perzekúcie tamojších kresťanov. V novembri vyhlásil, že kresťania v Nigérii čelia „existenčnej hrozbe“ a obvinil moslimov, že ich masakrujú. Nigérijská vláda odmieta toto obvinenie a tvrdí, že obeťami násilia sú kresťania a rovnako aj moslimovia.
