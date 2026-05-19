Americké a nigérijské sily zabili 175 ozbrojencov z Islamského štátu
Autor TASR
Abuja 19. mája (TASR) - Pri víkendových spoločných leteckých útokoch nigérijskej a americkej armády proti teroristom z Islamského štátu (IS) zahynulo 175 z nich vrátane zástupcu šéfa IS Abú Bilála al-Minúkího. Na utorkové vyhlásenie nigérijskej armády upozornili agentúry AFP a Reuters, informuje TASR.
„Spoločné údery viedli k zničeniu kontrolných stanovíšť IS, skladov zbraní, logistických centier, vojenskej techniky a finančných sietí slúžiacich na financovanie teroristických operácií,“ uviedla nigérijská armáda.
Armáda označila Minúkího za jedného z najaktívnejších teroristov na svete a informovala, že ho zabili v odľahlej dedine na severovýchode Nigérie. Ako šéf globálnych operácií IS podľa armády poskytoval strategické usmernenia v oblasti mediálnych a finančných operácií a „vývoja a výroby zbraní, výbušnín a dronov“.
Severná Nigéria je vystavená útokom džihádistických skupín spriaznených s IS a tiež kriminálnych gangov, ktoré podnikajú masové únosy ľudí. IS sa po porážke na Blízkom východe zameral na Afriku, kde sa podľa organizácie Armed Conflict Location & Event Data v prvých troch mesiacoch roku 2026 odohralo 86 percent celosvetových aktivít tejto skupiny.
Americký prezident Donald Trump počas súčasného funkčného obdobia kritizoval Nigériu za údajné perzekúcie tamojších kresťanov. V novembri vyhlásil, že kresťania v Nigérii čelia „existenčnej hrozbe“ a obvinil moslimov, že ich masakrujú. Nigérijská vláda odmieta toto obvinenie a tvrdí, že obeťami násilia sú kresťania a rovnako aj moslimovia.
