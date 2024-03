Americké astronautky volili v primárkach stovky kilometrov nad Zemou

Houston 6. marca (TASR) - Dve americké astronautky na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) si splnili občiansku povinnosť. Astronautky Jasmin Moghbeliová a Loral O'Harová na sociálnej sieti X potvrdili, že odovzdali vo vesmíre hlasy v primárkach.V utorok o tom informovali spravodajské webové stránky vrátane Deutsche Welle (DW).Americkí republikánski a demokratickí voliči si v primárkach a na volebných zhromaždeniach (caucus) volia svojho kandidáta do prezidentských volieb, v ktorých sa 5. novembra stretnú dvaja najúspešnejší politici z oboch strán.V utorok sa konali primárky a caucusy až v 15 štátoch a v jednom teritóriu - Americkej Samoe.napísala Moghbeliová.Podľa webovej stránky amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) vyplní astronaut na palube ISS elektronický lístok na hlasovanie v predstihu.Zakódovaný dokument ide potom cez satelit (v sústave geostacionárnych družíc) do zemnej antény v komplexe raketovej strelnice v americkom štáte Nové Mexiko.Odtiaľ je hlasovací lístok poslaný do strediska riadenia vesmírnych letov v texaskom Houstone a následne pracovníkovi okresného úradu.