Americké bombardéry po prvýkrát pristáli vo Švédsku

Štokholm 21. júna (TASR) - Americké bombardovacie lietadlá pristáli vo Švédsku prvýkrát v jeho novodobej histórii. Zúčastnia sa na spoločnom cvičení so silami tejto škandinávskej krajiny, ktorá je pozvaná do NATO, uviedla v stredu švédska armáda. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Dva nadzvukové ťažké bombardéry Rockwell B-1 Lancer pristáli v pondelok na letisku Lulea-Kallax na severe Švédska, oznámila švédska armáda.



"Vykonávame spoločné cvičenie - letectvo aj armáda - so strategickou misiou Bomber Task Force," uviedla hovorkyňa švédskych vzdušných síl Louise Levinová. Ako dlho bude trvať, však nešpecifikovala.



"V týchto neistých časoch a počas čakania na členstvo v NATO je dôležité mať silných partnerov," uviedla švédska armáda.



Švédsko sa vlani po útoku Ruska na Ukrajinu vzdalo svojej 200-ročnej politiky vojenskej neangažovanosti a usiluje sa o vstup do NATO. Začiatkom júna oznámilo, že je pripravené prijať na svojom území vojakov a materiál Aliancie ešte pred plnoprávnym členstvom.



Švédsko je "pozvaným" členom NATO od júna 2022, ale jeho žiadosť o členstvo, ktoré musí ratifikovať všetkých 31 členských štátov, blokujú Turecko a Maďarsko.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu v tomto smere naliehal na nového šéfa tureckej diplomacie Hakana Fidana, keď sa stretli v Londýne na okraj konferencie o obnove Ukrajiny.



Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller uviedol, že Blinken "zdôraznil dôležitosť jednoty NATO v takomto kritickom čase a vyzval Turecko, aby podporilo vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie".



Turecko využilo švédsku kandidatúru ako nátlak na Štokholm, aby zakročil proti kurdským militantom, ktorí sa nachádzajú v krajine a ktorých Ankara považuje za teroristov.



Článok č. 5 NATO o kolektívnej obrane, podľa ktorého sa útok na jedného člena Aliancie považuje automaticky za útok na všetkých, sa vzťahuje len na riadnych členov.



Švédsky premiér Ulf Kristersson pri oznamovaní rozhodnutia o prijatí jednotiek a materiálu NATO pred vstupom uviedol, že ich prítomnosť bude slúžiť ako odradzujúci prostriedok proti prípadným ruským akciám z druhej strany Baltského mora.



"Toto rozhodnutie vysiela Rusku jasný signál a posilňuje obranu Švédska," zdôraznil Kristersson.