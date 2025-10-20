< sekcia Zahraničie
Americké clá na cestoviny: Eurokomisia a Taliansko koordinujú postup
Vyjadrenie EK prichádza po tom, čo Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social zdieľal video aktivistky z hnutia MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou) Lynne Pattonovej.
Autor TASR
Brusel/Rím 20. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok uviedla, že s Talianskom „naplno koordinuje“ postup v otázke ciel uvalených na dovoz cestovín do Spojených štátov administratívou prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správ agentúry ANSA a portálu Euronews.
Vyjadrenie EK prichádza po tom, čo Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social zdieľal video aktivistky z hnutia MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou) Lynne Pattonovej. V ňom uvádza, že talianska premiérka Giorgia Meloniová plánuje prerušiť vzťahy s Európskou úniou (EÚ) a medzi Talianskom a Spojenými štátmi vyjedná samostatnú obchodnú dohodu.
„Európska komisia úzko spolupracuje s talianskou vládou v otázke možných ciel Spojených štátov na cestoviny,“ citovala agentúra ANSA odpoveď hovorcu EK na otázku o videu Pattonovej.
Portál Euronews uvádza, že americké ministerstvo obchodu 4. septembra oznámilo od januára 2026 zavedenie ciel vo výške 91,74 percenta na 13 talianskych značiek cestovín. Taliansko do Spojených štátov v roku 2024 vyviezlo cestoviny v celkovej hodnote približne 700 miliónov eur.
Vyjadrenie EK prichádza po tom, čo Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social zdieľal video aktivistky z hnutia MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou) Lynne Pattonovej. V ňom uvádza, že talianska premiérka Giorgia Meloniová plánuje prerušiť vzťahy s Európskou úniou (EÚ) a medzi Talianskom a Spojenými štátmi vyjedná samostatnú obchodnú dohodu.
„Európska komisia úzko spolupracuje s talianskou vládou v otázke možných ciel Spojených štátov na cestoviny,“ citovala agentúra ANSA odpoveď hovorcu EK na otázku o videu Pattonovej.
Portál Euronews uvádza, že americké ministerstvo obchodu 4. septembra oznámilo od januára 2026 zavedenie ciel vo výške 91,74 percenta na 13 talianskych značiek cestovín. Taliansko do Spojených štátov v roku 2024 vyviezlo cestoviny v celkovej hodnote približne 700 miliónov eur.