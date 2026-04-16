Americké jednotky ukončili sťahovanie zo Sýrie
Autor TASR
Damask/Washington 16. apríla (TASR) — Sýrske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že z krajiny sa stiahli všetci americkí vojaci a pod kontrolu vlády odovzdali vojenské objekty, kde boli umiestnení. Americká vláda ani ozbrojené sily USA to bezprostredne nepotvrdili, no s týmto krokom sa počítalo už mesiace. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Odovzdanie základní sa podľa rezortu diplomacie uskutočnilo „veľmi profesionálne“ a v plnej koordinácii s oboma vládami. Zodpovedá spoločnému hodnoteniu predstaviteľov USA a Sýrie, podľa ktorého sa okolnosti americkej prítomnosti – konkrétne vzostup teroristickej organizácie Islamský štát (IS) – „zásadne“ zmenili.
„Sýria je teraz v pozícii, aby bojovala proti terorizmu vlastnými silami v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí.
Prezident USA Donald Trump už v roku 2018 počas svojho prvého funkčného obdobia povedal, že americkí vojaci by sa mali zo Sýrie úplne stiahnuť. Odhaduje sa, že v tejto blízkovýchodnej krajine ich bolo 900 až 2000.
Tieto jednotky boli nasadené v Sýrii od roku 2015 na podporu kurdských síl v boji proti IS, ktorý bol vojensky porazený v roku 2019. Ich stiahnutie ukončilo vojenskú prítomnosť USA v krajine zničenej občianskou vojnou, ktorá trvala takmer 14 rokov.
Americkí vojaci boli na niekoľkých vojenských základniach a mnohých ďalších pozíciách. Sťahovať sa začali už v uplynulých mesiacoch, keď sýrske vládne jednotky prevzali kontrolu nad severovýchodom krajiny kontrolovanom Sýrskymi demokratickými silami (SDF) vedenými Kurdmi. Ako poslednú opustili práve vo štvrtok strategickú leteckú základňu Kasrúk v provincii Hasaka, ktorá slúžila ako koordinačné centrum.
