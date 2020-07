Nálety amerických jednotiek v Somálsku zabili sedem džihádistov

Washington 22. júla (TASR) - Sedem džihádistov zahynulo v Somálsku pri nálete amerických vzdušných síl na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS). Podľa agentúry AFP o tom v stredu informovalo Africké velenie ozbrojených síl USA (U.S. AFRICOM).



Nálet sa uskutočnil po tom, čo ozbrojenci z IS zaútočili v somálskom prístave Bosaso v regióne Puntland na jednotky amerických spojencov.



Vo vyhlásení U.S. AFRICOM-u sa uvádza, že americké jednotky sa v čase náletu nachádzali v oblasti, aby "radili a pomáhali" somálskym jednotkám.



Veliteľstvo dodalo, že pri leteckom útoku nezahynuli ani neutrpeli zranenia žiadni civilisti.



IS sa v Somálsku, najmä v oblasti Puntland, pokúša získavať nových členov.



Podľa odborníkov však počet tamojších bojovníkov IS nie je známy a je iba nepatrný oproti milíciám extrémistickej skupiny aš-Šabáb, ktoré sú napojené na teroristickú sieť al-Káida a predstavujú najnebezpečnejšiu extrémistickú skupinu v Afrike.



Medzinárodne uznaná vláda v metropole Mogadišo bojuje proti ozbrojencom aš-Šabábu už od roku 2008. Z hlavného mesta sa ich silám Africkej únie (AÚ) podarilo vytlačiť v roku 2011.



Somálsko postihol po začiatku občianskej vojny v roku 1991 dlhoročný chaos a hlboký politický rozvrat, z ktorého sa krajina dostáva len postupne.